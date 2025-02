Brad Pitt - F1 : La vidéo qui risque de faire le buzz !

Thomas Bourseau

Des films sur la Formule 1 ont déjà vu le jour par le passé. Mais avec des séquences réelles capturées sur la piste, ce sera une grande première. En juin prochain, F1 sortira en salles. Et afin de faire patienter les plus impatients, un trailer du film sera dévoilé ce mardi soir à l'O2 Arena de Londres pendant la F1 75.

Le 25 juin prochain, le film F1 sortira dans les salles de cinéma de l'hexagone. L'occasion pour les fans invétérés de Formule 1, de Brad Pitt ou tout simplement les aficionados du sport automobile d'enfin voir le fruit du travail étalé sur plusieurs années du réalisateur Joseph Kosinki. Lors des deux dernières saisons de Formule 1, Brad Pitt a été aperçu à plusieurs reprises dans les paddocks de divers Grands Prix.

Le film tant attendu sur la F1 sortira en salles à la fin du mois de juin

Et pour cause, l'acteur qui incarnera le pilote retraité de Formule 1 Sonny Hayes contacté par Ruben joué par Javier Bardem dans le cadre d'un mentoring envers Joshua Pearce qui sera pour sa part incarné par l'acteur Damson Idris. Le film sera disponible brièvement dans les salles de cinéma avant d'être exclusivement diffusé sur la plateforme Apple TV+. Et pour tous les fans de Formule 1 et de cinéma, ce mardi 18 février marque une date importante grâce à un évènement inédit à Londres.

Un trailer du film F1 diffusé ce mardi à la F1 75

A partir de 20h45 environ heure française, la F1 75 aura lieu. Pour la 75ème saison de Formule 1, le propriétaire de la discipline reine de la course automobile qu'est Liberty Media organise à l'O2 Arena une cérémonie de présentation des pilotes et des monoplaces de chaque écurie en marge du lever de rideau de la saison 2025 au Grand Prix d'Australie le 16 mars prochain.

Sur le compte Instagram de F1 Movie, une annonce a été faite ces dernières heures en marge de la F1 75 : un teaser du film F1 sera retransmis pendant la cérémonie à Londres ce mardi. De quoi permettre de ravir les impatients d'ici la date de sortie au mois de juin.