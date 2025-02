F1 : «J’espère être malade», le coup de gueule surprise de Verstappen !

Thomas Bourseau

Max Verstappen sort d'un quatrième sacre mondial de suite. Mais à l'approche du coup d'envoi de la 75ème saison de Formule 1, le pilote de Red Bull et les autres membres du paddock seront obligés de se présenter à la cérémonie mise en place par Liberty Media à Londres ce mardi soir pour une présentation inédite des voitures. Une obligation qui irrite déjà Verstappen.

En ce mardi 18 février, l'hymne de la Formule 1 ne va non pas retentir au mythique circuit de Silverstone, mais plutôt en plein cœur de Londres à l'O2 Arena. C'est une première que Liberty Media, propriétaire de la F1, imaginait depuis plusieurs années comme souligné par Le Dauphiné Libéré. En marge de l'ouverture de la saison 2025 de Formule 1 avec le Grand Prix d'Australie le 16 mars prochain, les 10 équipes avec leurs duos de pilotes seront présentes dans la capitale anglaise.

Max Verstappen : «Je pense que c’est inutile»

Pour la 75ème saison de l'histoire de la discipline reine du sport automobile, l'évènement F1 75 a été lancé le samedi 15 février dernier et les billets se sont vendus comme des petits pains en partant tous au bout de 45 minutes. Une cérémonie prestigieuse attend donc les fans de Lewis Hamilton, de Lando Norris, de Charles Leclerc et bien évidemment du quadruple champion du monde en titre, Max Verstappen ce mardi à compter de 20h45 heure française. Cependant, le principal intéressé n'est pas vraiment emballé par cette opportunité.

« Je pense que c’est inutile, pour être honnête. Nous avons déjà beaucoup d’obligations et ajouter un évènement avant la saison, c’est simplement trop. Je préfèrerai me concentrer sur ma préparation. J’espère être malade cette semaine-là ». a récemment confié le pilote star de Red Bull par le biais de propos relayés par Le Dauphiné Libéré.

Lando Norris : «Si on me dit d’être là, je suppose que j’y serai»

Dauphin de Max Verstappen pendant le championnat du monde 2024 avec sa McLaren, Lando Norris n'est pas vraiment plus emballé que le pilote néerlandais. « Si on me dit d’être là, je suppose que j’y serai ». Cette innovation ne fait donc pas l'unanimité dans le paddock. Reste à savoir quels visages les pilotes de la grille de Formule 1 arboreront tous à Londres ce mardi soir.