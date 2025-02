F1 : Hamilton impliqué dans une bagarre avec Verstappen ?

Pierrick Levallet

Un an après l’annonce de son transfert chez Ferrari, Lewis Hamilton ne cesse de faire parler de lui. À 40 ans, le septuple champion du monde nourrit toujours l’ambition d’aller décrocher sa huitième couronne. De ce fait, le Britannique pourrait être impliqué dans une bagarre avec Max Verstappen pour le titre en 2025.

L’agitation autour du transfert de Lewis Hamilton chez Ferrari continue de faire du bruit, même un an après. Après plus d’une décennie chez Mercedes, le Britannique a choisi de changer d’équipe afin de donner un nouvel élan à sa carrière. À 40 ans, le septuple champion du monde entend encore aller décrocher sa huitième couronne qui lui permettrait enfin de surclasser Michael Schumacher dans l’histoire de la F1. De ce fait, Lewis Hamilton pourrait être impliqué dans une sérieuse bagarre pour le titre avec Max Verstappen, Ferrari étant en quête d’un nouveau sacre depuis plus de 15 ans.

Hamilton chez Ferrari : un nouveau chapitre s'ouvre pour le champion ! 🚗 Qui pour remplacer le légendaire pilote chez Mercedes ? https://t.co/ZJTnLJwHaW — le10sport (@le10sport) February 1, 2025

«Ferrari et Charles étaient prêts à se battre pour un championnat du monde»

Carlos Sainz Jr estime d’ailleurs que les chances de la Scuderia de l’emporter vont être meilleures grâce à Lewis Hamilton. « Quand je juge d’après ses résultats, son parcours et ce qu’il a accompli, je ne peux que dire qu’il a de très grandes chances d’être compétitif chez Ferrari. Mais comme pour tout, tout dépendra de votre capacité à vous adapter à une voiture, à une équipe. Il y a tellement de variables qu’il m’est impossible de prédire. Mais je peux seulement dire que lorsque j’ai quitté Ferrari, j’avais le sentiment que l’équipe, Ferrari et Charles, étaient prêts à se battre pour un championnat du monde. Avec l’arrivée de Lewis, ces chances ne peuvent que s’accroître » a expliqué le nouveau pilote de Williams dans des propos rapportés par F1 Only.

Hamilton va rapporter gros à Ferrari ?

Eddie Jordan, lui, pense que le transfert de Lewis Hamilton chez Ferrari va rapporter gros à l’écurie italienne et à la F1. « Je pense qu’il attirera énormément de monde. Je pense qu’il ne représente pas seulement un produit d’appel pour la Formule 1, je pense qu’il représente un produit d’appel partout, en particulier en Amérique, en Asie, et nous connaissons l’Europe. Je suis tout à fait d’accord avec l’idée que Ferrari, pour toutes sortes de raisons, notamment commerciales, a pris la bonne décision » a-t-il confié récemment.