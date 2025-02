Lewis Hamilton : La «belle histoire» qui bouleverse sa vie !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après avoir passé les 12 dernières années chez Mercedes, Lewis Hamilton a décidé de se lancer un nouveau défi et s’engager avec Ferrari, où il a pris la place de Carlos Sainz. Son compatriote et pilote pour McLaren Lando Norris estime que le septuple champion du monde a fait le bon choix en rejoignant la Scuderia.

À 40 ans, Lewis Hamilton a décidé de quitter l’écurie avec laquelle il a glané six titres de champion du monde, Mercedes, pour prendre la direction de Ferrari, dans l’optique d’en remporter un huitième. Une décision validée par Lando Norris, qui pense que son compatriote sera très motivé par sa nouvelle aventure chez la Scuderia.

Hamilton chez Ferrari : un nouveau chapitre s'ouvre pour le champion ! 🚗 Qui pour remplacer le légendaire pilote chez Mercedes ? https://t.co/ZJTnLJwHaW — le10sport (@le10sport) February 1, 2025

« C’est une opportunité incroyable pour lui, c’est une belle histoire »

« Je pense que c’est cool ce qu’il réalise en allant chez Ferrari, je pense que c’est très spécial. Ferrari est incroyable. Je pense qu’il aura du mal à trouver des raisons de ne pas être motivé. C’est une opportunité incroyable pour lui, c’est une belle histoire. Je pense qu’il y a beaucoup d’avantages à rejoindre Ferrari, donc il a des raisons d’être motivé et prêt à y aller. C’est Lewis, il faut être un peu fou pour douter de lui », a déclaré Lando Norris au micro de Sky Sports, dans des propos relayés par Auto Hebdo.

« J'aurais fait la même chose à sa place »

Le pilote McLaren avoue qu’à la place de Lewis Hamilton, il aurait sûrement fait la même chose : « J'aurais fait la même chose à sa place. C’est la même chose quand vous êtes sur la piste avec n’importe qui. Il y a toujours des gars à qui vous donnez des mètres supplémentaires, et il y a des gars avec qui vous pouvez faire une bonne course, et Lewis est l’un de ces gars. Je suis excité à l’idée de courir contre lui plus souvent cette année. C’est toujours un honneur de courir contre quelqu’un comme lui, et c’est toujours quelque chose que j’attends avec impatience. »