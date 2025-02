F1 : C'est le coup de foudre pour Hamilton

Amadou Diawara

Après plus de dix ans chez Mercedes, Lewis Hamilton vient de changer d'écurie. En effet, le pilote britannique de 40 ans a rejoint Ferrari. Selon Valtteri Bottas, Lewis Hamilton va retrouver la flamme avec la Scuderia. Comme l'a affirmé l'actuel réserviste de Mercedes, son ancien partenaire va frapper un grand coup chez Ferrari.

Après avoir passé 10 années chez Mercedes, Lewis Hamilton fait désormais partie de la famille Ferrari. Un départ qui a fait du bruit en F1. Beaucoup étant convaincu qu'une grande histoire d'amour est en train de naitre entre Lewis Hamilton et Ferrari.

Hamilton va retrouver la flamme chez Ferrari

« Lewis Hamilton ? Il est plus expérimenté que l’année dernière et les années précédentes, il connaît très bien le métier. Ferrari est le plus grand nom du monde. Si vous alliez voir un guerrier Masai au milieu de l’Afrique et que vous lui disiez ’Savez-vous quelque chose sur Ferrari ?’, il connaîtrait le nom de Ferrari », a déclaré Jackie Stewart dans des propos rapportés par NextGen-Auto.

«C'est rafraîchissant pour lui»

De son côté, Eddie Jordan a également annoncé du lourd pour Lewis Hamilton chez Ferrari. « Je pense qu’il attirera énormément de monde. Je pense qu’il ne représente pas seulement un produit d’appel pour la Formule 1, je pense qu’il représente un produit d’appel partout, en particulier en Amérique, en Asie, et nous connaissons l’Europe. Je suis tout à fait d’accord avec l’idée que Ferrari, pour toutes sortes de raisons, notamment commerciales, a pris la bonne décision », s'est-il enflammé.

«C'est un bon déclencheur»

Dans des propos rapportés par Next Gen Auto, Valtteri Bottas a également fait passer un message fort sur la collaboration entre Lewis Hamilton et Ferrari. « Si Lewis Hamilton va retrouver la flamme grâce à son départ chez Ferrari ? Bien sûr, il est très motivé pour cette année. C’est quelque chose de nouveau et de rafraîchissant pour lui, ce qui peut parfois être un bon déclencheur. Mais je suis également impatient de voir comment ils s’en sortent avec Charles [Leclerc]. Je peux d’ores et déjà dire que ce sera intéressant à suivre. Comme les écarts sont très faibles au sommet, même entre quatre ou cinq équipes, il sera très difficile de faire des pronostics, ce qui est une bonne chose. Je pense que c’est bon pour les spectateurs, c’est bon pour le sport. Les premières courses donneront une direction, mais, comme nous l’avons vu l’année dernière avec les faibles écarts, si quelqu’un fait des progrès, cela change la donne. Bien sûr, j’espère que Mercedes pourra se battre pour le championnat, ce qui est l’objectif de tout le monde ici », a déclaré l'ancien partenaire de Lewis Hamilton chez Mercedes.