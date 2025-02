Verstappen : Le transfert en 2026 qui va mettre le feu en F1 !

Pierrick Levallet

Engagé avec Red Bull pour la saison 2025 de F1, Max Verstappen pourrait reconsidérer son avenir en fonction de cet exercice. Si les choses ne se passent pas comme prévu, le Néerlandais pourrait envisager un départ de l’écurie autrichienne. Le quadruple champion du monde aurait d’ailleurs déjà une option, ce qui pourrait mettre le feu à la F1.

Max Verstappen a connu une saison plus compliquée que les précédentes en 2024. Le Néerlandais a malgré tout été sacré champion du monde pour la quatrième fois consécutive. Mais naturellement, il espère vivre une année plus tranquille en 2025. Red Bull a cherché à corriger les problèmes de sa monoplace pour qu’elle convienne mieux à son pilote de 27 ans. Mais si les choses tournent mal lors de la saison à venir, Max Verstappen pourrait prendre une décision radicale au sujet de son avenir.

Max Verstappen, direction Aston Martin en 2026 ?

Comme le rapporte F1i, Max Verstappen pourrait quitter Red Bull si jamais les résultats ne sont pas à la hauteur de ses attentes. Le quadruple champion du monde disposerait d’ailleurs d’une option pour la suite de sa carrière en F1. Le Néerlandais pourrait en effet rebondir du côté d’Aston Martin. Mercedes, qui a misé sur Kimi Antonelli après le départ de Lewis Hamilton, ne devrait pas revenir à la charge pour Max Verstappen. Un tel transfert pourrait toutefois mettre le feu au monde de la F1. Lance Stroll pourrait notamment être poussé vers la sortie, Fernando Alonso disposant d’une option pour étendre son contrat jusqu’en 2027.

Red Bull pense avoir trouvé le problème sur sa voiture

Reste maintenant à voir si Red Bull trouvera les arguments pour retenir Max Verstappen après la saison 2025. L’écurie autrichienne pense d’ailleurs avoir trouvé le problème majeur à corriger sur la monoplace du Néerlandais. « Vers Imola, nous avons introduit une amélioration qui a rendu la voiture beaucoup plus irrégulière dans ses performances, et elle avait une fenêtre de fonctionnement très étroite. Quand on l’a [la voiture] mise dans cette fenêtre, pendant quatre tours consécutifs en Autriche, par exemple, elle était assez bonne pour la pole. Elle était vraiment dans cette fenêtre. Si vous vous écartiez d’un millimètre d’un côté ou de l’autre, la voiture devenait beaucoup plus difficile à conduire. Les ingénieurs se sont donc beaucoup concentrés pendant l’hiver sur la manière d’élargir cette fenêtre » a indiqué Christian Horner récemment. À suivre...