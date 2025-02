F1 - Hamilton : Un enfer promis à Max Verstappen ?

Thomas Bourseau

Max Verstappen sort d'une quatrième saison de suite avec la couronne mondiale sur la tête. Le pilote néerlandais continue sa domination sur la discipline reine de la course automobile avec Red Bull. Néanmoins, l'arrivée de Lewis Hamilton au volant d'une Ferrari performante le rendrait intouchable selon Juan Pablo Montoya...

La Formule 1 reprendra ses droits le 16 mars prochain à l'occasion du Grand Prix d'Australie. A un mois du lever de rideau, les témoignages se multiplient concernant les pronostics et les projections de cette nouvelle saison avec notamment un transfert qui a beaucoup fait parler : Lewis Hamilton qui rejoint Ferrari en provenance de Mercedes où il y a passé une décennie.

Ce changement d'écurie est un rêve de gosse pour Lewis Hamilton comme son nouveau Team Principal et directeur général Frédéric Vasseur le confiait à Canal+ en décembre dernier. Un changement d'équipe qui a été surprenant pour Jackie Stewart. « Pour Lewis, j’ai été surpris qu’il aille là-bas. Aller chez Ferrari est très coloré, très excitant et généralement très réussi. Je ne les exclurais pas, pour dire les choses comme elles sont ». a confié le triple champion du monde à Sky F1. Dans des propos rapportés par nextgen-auto, Juan Pablo Montoya a lui aussi annoncé du très lourd concernant un éventuel retour au sommet de Lewis Hamilton. « Ce qui est arrivé à Lewis Hamilton, c’est ce qui est arrivé à Fernando Alonso. Ils ont toujours 100 % de leur vitesse, mais ils se qualifieront toujours d’une manière ou d’une autre dans le top 10 ».

«Le Hamilton que personne ne peut battre, pas même Max Verstappen»

L'ancien pilote de Williams et de McLaren aux débuts des années 2000 est certain qu'on reverra un Lewis Hamilton plus que conquérant si jamais Ferrari lui offrait une voiture performante. « Si la voiture était capable de gagner, ils seraient bien plus haut. Si Hamilton a une voiture rapide cette saison, nous verrons l’ancien Hamilton d’il y a quelques années, le Hamilton que personne ne peut battre, pas même Max Verstappen. Mais la question pour Ferrari est de savoir comment ils vont faire pour qu’il reste motivé ».