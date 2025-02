F1 : Le nouveau clash avec Verstappen après Hamilton

Pierrick Levallet

La fin de saison 2024 de F1 a vu naître certaines tensions entre George Russell et Max Verstappen. Les deux pilotes se sont pris le bec lors du Grand Prix du Qatar en décembre dernier. Le pilote de Mercedes a avoué avoir craqué après certains commentaires du Néerlandais, qui l’ont poussé à agir de la même manière que Lewis Hamilton par le passé.

Le Grand Prix du Qatar a été la scène d’un nouveau clash pour Max Verstappen la saison passée. Le pilote de Red Bull s’est en effet pris le bec avec George Russell. Après Lewis Hamilton quelques années plus tôt, c’est l’autre pilote de Mercedes qui décidait de se dresser devant le quadruple champion du monde. Il faut dire que Max Verstappen n’avait pas hésité à menacer ouvertement George Russell. « Il a dit qu'il allait faire exprès de me percuter et, je cite, me mettre '[ma] p*tain de tête à l'envers et dans le mur' » révélait notamment le Britannique lors du Grand Prix suivant, à Abu Dhabi. Il est d’ailleurs revenu sur son clash avec son homologue de chez Red Bull.

«La goutte d'eau qui a fait déborder le vase»

« J'entre dans ma septième année de F1 et vous commencez à savoir où vous en êtes. Vous prenez conscience de votre propre voix, de la plateforme dont vous disposez et de l'impact que vous pouvez avoir. Je trouvais que c'était important, parce que je ne vais pas accepter qu'on me malmène et qu'on me manque de respect de manière aussi ouverte et publique. C'est ce qui m'a poussé à agir. J'ai vu beaucoup de gens dans la vie pousser et bousculer les autres pour obtenir ce qu'ils voulaient. Il faut quelqu'un pour s'opposer à des gens comme ça, et personne ne l'a fait. J'ai été un peu frustré de voir la façon dont la saison s'est déroulée aux avant-postes l'année dernière. Par la façon dont Max pilotait, en étant plus dur et en intimidant les autres, en montrant son agressivité d'une manière à laquelle personne ne s'opposait » a d’abord expliqué George Russell dans des propos rapportés par Motorsport.com.

«Ce n'était pas acceptable»

« Le seul pilote qui l'a fait, c'est Lewis [Hamilton] ; il a été le seul à faire ça en 2021, et c'était évidemment une très bonne saison. Il aurait dû y avoir une belle lutte pour le titre et ça n'a pas été le cas, alors ces commentaires au Qatar ont été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'ai repensé à tout ce qui s'était passé, des écarts de conduite sur la piste aux propos qu'il tenait en-dehors. Ce n'était pas acceptable et il fallait faire quelque chose » a ensuite ajouté le pilote de Mercedes.