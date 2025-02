F1 - Red Bull : Calvaire avec Verstappen, il balance

Pierrick Levallet

La saison 2024 de F1 a été assez délicate chez Red Bull. Sergio Pérez a notamment vécu un calvaire et n’a jamais réussi à redresser la barre. Selon Alexander Albon, Max Verstappen serait indirectement responsable de ce calvaire, puisque l’écurie autrichienne développerait la voiture dans son sens. De quoi inquiéter Liam Lawson pour la saison à venir.

2024 aura été une année plutôt mitigée pour Red Bull. Si Max Verstappen a été sacré champion du monde, l’écurie autrichienne a laissé le titre constructeur lui échapper au profit de McLaren. Sergio Pérez a notamment vécu un calvaire aux côtés du Néerlandais. Le Mexicain n’a jamais réussi à redresser la barre, et s’est finalement fait remplacer par Liam Lawson. Mais pour Alexander Albon, Max Verstappen serait indirectement responsable des galères de ses coéquipiers.

Hamilton chez Ferrari : un nouveau chapitre s'ouvre pour le champion ! 🚗 Qui pour remplacer le légendaire pilote chez Mercedes ? https://t.co/ZJTnLJwHaW — le10sport (@le10sport) February 1, 2025

«C'est difficile à vivre»

« Tout d'abord, il faut savoir apprécier le talent de Max. C'est la première chose à faire. Deuxièmement, il n'est pas toujours facile de piloter cette voiture [la Red Bull]. [...] Ce n'est pas facile pour les autres pilotes de s'y adapter, c'est un peu le prix à payer. Vous êtes constamment sous le feu des projecteurs, et c'est difficile à vivre. Je pense que ce ne sera facile pour personne d'être son coéquipier » a d’abord expliqué le pilote de Williams dans des propos rapportés par Motorsport.com.

«Max aime la voiture d'une certaine manière»

« Si vous regardez Checo au début de l'année, je pense que la voiture était un peu plus stable pour lui, et il faisait du bon travail par rapport aux meilleures équipes. Il pouvait se qualifier dans le top 5, le top 3, et obtenir des podiums, et ainsi de suite. Et puis je pense que cela lui a échappé au fur et à mesure des améliorations, et Max s'est senti plus à l'aise avec la voiture. Peut-être pas 'à l'aise', mais comme il pouvait la gérer, Checo lui avait un peu plus de mal. Je pense que Max aime la voiture d'une certaine manière. L'équipe est capable de la lui donner et je ne sais pas si cela ne rend pas les choses plus difficiles pour son coéquipier » a ensuite ajouté Alexander Albon. À voir maintenant si Liam Lawson s’en sortira mieux aux côtés de Max Verstappen, ou s’il connaîtra le même sort que ceux passés avant lui chez Red Bull.