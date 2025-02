Red Bull - F1 : Verstappen déjà ravi de son départ ?

Thomas Bourseau

Red Bull a fermé le chapitre Sergio Perez. Après quatre saisons avec le Mexicain, l’écurie autrichienne a décidé de miser sur Liam Lawson et ses quelques apparitions en deux années d’expérience en Formule 1 pour épauler Max Verstappen. Le quadruple champion du monde accueille bien volontiers ce changement comme il ne s’en est pas caché en interview.

Sergio Perez, auteur de 39 podiums, 3 pole positions, 6 victoires et un titre honorifique de vice-champion du monde en 2023 ne défendra pas les couleurs de Red Bull pour cette saison 2025 après quatre championnats du monde effectués au sein de l’écurie autrichienne. En effet, les patrons de Red Bull ont pris la décision de se séparer du Mexicain de 35 ans afin d’offrir son baquet, pilote néo-zélandais de 23 ans passé chez Alpha Tauri et plus récemment Racing Bulls.

«Je suis ravi de travailler avec lui, et je pense que toute l'équipe est enthousiaste»

Le 16 mars prochain, la nouvelle saison de Formule 1 débutera avec le Grand Prix d’Australie. Max Verstappen sera donc associé à un nouveau coéquipier. Le quadruple champion du monde en titre s’est d’ailleurs montré plutôt joyeux à cette idée en interview. « Ce que j'attends le plus, c'est de voir à quel point nous sommes compétitifs. Comme vous l'avez dit, j'ai un nouveau coéquipier en la personne de Liam Lawson. Je suis ravi de travailler avec lui, et je pense que toute l'équipe est enthousiaste à l'idée de disputer cette saison ».

«L'année dernière a parfois été difficile»

L’Équipe a rapporté les propos énoncés par Max Verstappen pendant l’entrevue en question par le biais de laquelle le Néerlandais a reconnu une certaine instabilité dans la performance des monoplaces Red Bull la saison dernière, le championnat constructeurs ayant été remporté par McLaren. Verstappen espère connaître une saison plus harmonieuse en 2025. « L'année dernière a parfois été difficile. Bien sûr, nous avons eu beaucoup de bons moments, mais aussi d'autres difficiles. J'espère que nous pourrons être, disons, un peu plus stables et un peu plus complets tout au long de la saison ».

Néanmoins, la concurrence fera rage avec Lando Norris, le vice-champion du monde de la saison dernière, Charles Leclerc qui s’était adjugé la troisième marche du podium, mais aussi avec Lewis Hamilton dans sa nouvelle Ferrari après sa décennie chez Mercedes. George Russell aura à cœur de confirmer ses résultats de l’exercice précédent. Le décor est planté.