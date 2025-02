F1 : Hamilton débarque, les secrets de Ferrari bientôt dévoilés ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Si la sensation de cette année 2025 se situe bien évidemment dans l’arrivée de Lewis Hamilton chez Ferrari, Carlos Sainz lui, va devoir rapidement rebondir chez Williams. Optimiste pour la suite de sa carrière aux côtés d’Alex Albon, le pilote espagnol a affirmé qu’il comptait apporter sa vision du plus haut niveau apprise au sein de l’écurie italienne dans sa nouvelle formation.

La saison 2025 s’annonce déjà prometteuse. Contrairement à l’année dernière, de nombreux changements ont eu lieu au sein de la grille, avec des promotions et des changements de tous les côtés. Surtout, la légende Lewis Hamilton a décidé de mettre fin à son aventure chez Mercedes afin de rejoindre Ferrari. Malgré de belles performances en 2024, Carlos Sainz a donc été contrait de laisser son volant au septuple champion du monde.

« Nous savons que c'est une année de transition avant 2026 »

Désormais chez Williams, le pilote espagnol s’est exprimé sur la saison à venir, et sur ses chances de podium potentiel. « L'équipe se repose, mais nous ne nous endormons pas sur nos lauriers. Nous savons que c'est une année de transition avant 2026, où nous voulons faire un grand pas en avant. En 2025, je sais que nous avons progressé. Combien pouvez-vous vous permettre de vous battre pour le podium ? C'est relativement peu probable, mais on ne sait jamais. Je préfère être optimiste, attendre au moins les essais ou la première course pour voir où nous en sommes », a confié Sainz, dans des propos relayé par AS.

« J'apporterai toutes les informations possibles »

Ce dernier ne s’en cache pas, et souhaite apporter les secrets et l’expérience accumulée chez Ferrari du côté de Williams : « J'apporterai toutes les informations possibles et je les ai apportées avec moi, nous en avons déjà parlé. Avec l'expérience de trois ans d'Alex (Albon) dans l'équipe et mon passé dans d'autres équipes, j'ai le temps de revenir et j'espère qu'on le remarquera bientôt. »