F1 : Surprise, le successeur de Lewis Hamilton se retire !

Lewis Hamilton parti chez Ferrari, Mercedes a dû se trouver un nouveau pilote pour faire la paire avec George Russell. Toto Wolff a alors fait le pari de la jeunesse en décidant de faire confiance à Kimi Antonelli. A 18 ans, l'Italien arrive donc avec l'étiquette du successeur de Lewis Hamilton, mais voilà que lui refuse de se caractériser ainsi.

Pour cette saison 2025 de Formule 1, il y a du mouvement sur la grille de départ. Bien évidemment, le principal est l'arrivée de Lewis Hamilton chez Ferrari. Cela a alors libéré un baquet du côté de chez Mercedes, qui a trouvé preneur. Si les rumeurs ont notamment fait écho d'un intérêt pour Max Verstappen, c'est Kimi Antonelli qui va faire équipe avec George Russell. A 18 ans, l'Italien va ainsi faire ses grands débuts en Formule 1 et forcément, passer derrière Lewis Hamilton procure une immense pression.

« J'ai l'impression d'être juste le prochain pilote Mercedes »

Nouveau pilote Mercedes, Kimi Antonelli est donc perçu comme le successeur de Lewis Hamilton. Mais voilà que l'Italien le voit d'une autre manière, refusant d'être celui qui passe après le Britannique. Rapporté par GPblog, Antonelli a ainsi expliqué : « J'ai l'impression de n'être qu'un nouveau pilote Mercedes. Bien sûr, dire que je remplace Lewis Hamilton... je ne pense pas que ce soit vraiment correct. C'est une figure tellement importante dans le sport, et il a fait tellement de choses. J'ai l'impression d'être juste le prochain pilote Mercedes et je veux vraiment faire mon chemin et essayer d'obtenir de bons résultats ».

« Ça ne va pas être facile »

Tant bien que mal, Kimi Antonelli tente donc de se retirer de la pression pour sa première saison en Formule 1. Le nouveau pilote Mercedes a d'ailleurs confié à propos de ses grands débuts : « Ça ne va pas être facile parce que ma première année en F1, à la fin de la journée, je cours contre les 19 autres meilleurs pilotes du monde. Bien sûr, le monde du sport automobile, la Formule 1 en particulier, peut être très brutal parfois. Mais vous savez le truc, c'est que je vais juste essayer de rester concentré sur moi-même. Essayer de travailler jour après jour, week-end après week-end et essayer de faire mes preuves. L'état d'esprit sera d'essayer de gagner et ensuite nous verrons. Comme je l'ai déjà dit, j'ai de bonnes personnes autour de moi qui, surtout en ce moment, essaient vraiment de m'aider à ignorer les choses extérieures pour être toujours concentré sur l'instant présent ».