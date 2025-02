F1 - Ferrari : Mercedes critiqué par Hamilton ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Les débuts de Lewis Hamilton dans la combinaison Ferrari sont prometteurs. Que ce soit à Fiorano ou à Barcelone, le pilote britannique a été agréablement surpris par la nouvelle SF-24. Selon lui, cette monoplace est différente a bien des égards à la Mercedes W15, qu'il pilotait encore la saison dernière.

La saison 2025 sera excitante a bien des égards. La lutte entre Lando Norris et Max Verstappen devrait atteindre des sommets d’intensité. Les fans les plus assidus observeront aussi les premiers pas de Lewis Hamilton sous ses nouvelles couleurs. L’ancien pilote Mercedes s’habillera de rouge tout au long de la saison puisqu’il s’est engagé avec la Scuderia Ferrari. Après avoir visité Maranello il y a quelques semaines, Hamilton avait exprimé ses émotions.

L'émotion d'Hamilton

« Il y a des jours dont on se souvient pour toujours et aujourd’hui, mon premier en tant que pilote Ferrari, est l’un de ces jours. J’ai eu la chance de réaliser des choses dans ma carrière que je n’aurais jamais crues possibles, mais une partie de moi a toujours gardé ce rêve de courir en rouge. Je ne pourrais pas être plus heureux de réaliser ce rêve aujourd’hui. Aujourd’hui, nous entamons une nouvelle ère dans l’histoire de cette équipe emblématique, et j’ai hâte de voir quelle histoire nous allons écrire ensemble » avait déclaré Hamilton.

Le ressenti d'Hamilton après les essais

Ces derniers jours, un nouveau cap été passé après les essais privés de Fiorano et de Barcelone. Hamilton a eu l’occasion de piloter la SF-24, la nouvelle monoplace Ferrari. Et selon les informations de la Gazzetta dello Sport, le Britannique se serait senti très à l’aise au volant de sa monoplace, bien plus que lors de sa dernière saison avec Mercedes. Malgré son accident en Catalogne à la fin du mois de janvier, Hamilton se sent déjà comme à la maison.