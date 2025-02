Clash avec Verstappen : Il le menace ouvertement !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En 2024, la lutte entre Max Vertsappen et Lando Norris a tourné en faveur du pilote néerlandais, couronné pour la quatrième fois consécutive. Mais avec une McLaren beaucoup plus performante, le pilote britannique compte bien prendre sa revanche sur son rival et remporter son premier titre de champion du monde de Formule 1.

En 2024, Max Verstappen a eu chaud. Mais le pilote néerlandais avait suffisamment de marge sur ses concurrents pour rafler la mise et empocher un nouveau titre. De quoi donner des regrets à Lando Norris, qui n’a jamais été aussi proche de rafler la mise. Entre les deux pilotes, ça a parfois été chaud comme en Autriche où un accrochage a fait chauffer la température dans le paddocks. Et en 2025, Norris compte s’appuyer sur cette rivalité explosive pour prendre sa revanche.

Verstappen menacé par Norris

« Je dois sortir les griffes et lui montrer que je ne compte pas lui offrir la moindre place, mais je dois aussi être un pilote plus intelligent. Il faut être un pilote intelligent pour aller se battre avec Max, on l'a vu la saison dernière. Cela a été une année difficile mais j'ai beaucoup appris de ces moments. Même si j'étais plus rapide la majeure partie du temps et que j'avais une meilleure voiture, il y a des choses que je n'ai pas assez bien faites. Je n'étais simplement pas au niveau nécessaire pour pouvoir me battre avec Max » a confié le pilote McLaren dans des propos rapportés par Eurosport.

« La meilleure solution sera d'être un peu plus rapide »

Norris sait ce qu’il doit faire pour faire dérailler Verstappen, dont on dit que la Red Bull arrive au bout de ce qu’elle peut donner. « Avec sa manière de piloter, les risques qu'il prend et son agressivité, il n'y avait quasiment aucun moyen de combler le retard que j'avais sinon il y aurait beaucoup de scénarios similaires à ce qui s'est passé à Mexico ou au Red Bull Ring. Je n'ai rien à lui prouver et je n'ai pas à prendre des risques inutiles. Je vais juste me focaliser sur moi-même. Max est rapide, agressif et l'un des meilleurs (pilotes) de l'histoire. La meilleure solution (pour le battre) sera d'être un peu plus rapide que lui et d'être devant. Evidemment, c'est notre objectif » a-t-il lâché.