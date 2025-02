F1 - Alpine : Nouveau pilote avec Gasly, licenciement confirmé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis l'arrivée de Flavio Briatore au sein de l'organigramme d'Alpine, la gestion des pilotes est régulièrement pointée du doigt. Mais visiblement, ce n'est pas près d'évoluer. Et pour cause, Juan Pablo Montoya assure que l'écurie française a déjà tranché concernant l'avenir de Jack Doohan, qui devrait rapidement être remplacé par Franco Colapinto.

Mais à quoi joue Alpine ? Difficile d'y voir dans la stratégie avec ses pilotes. Et pour cause, après avoir annoncé à Esteban Ocon son intention de se séparer de lui, l'écurie française avait décidé de miser sur Jack Doohan, issu de l'académie d'Alpine. Un choix logique jusque-là. Mais dans la foulée, les choix de Flavio Briatore ont été plus difficiles à suivre. En effet, trois nouveaux pilotes ont été officialisés par la suite. Il y a d'abord eu Paul Aron, nommé réserviste. Un choix assez logique s'il ne s'était pas suivi de l'arrivée de Ryo Hirakawa, qui sera sur la piste lors de la première séance d'essais libres à Suzuka, son GP à domicile, mais surtout de celle de Franco Colapinto. L'Argentin a fait des débuts très remarqués en F1 la saison dernière avec Williams, et sa signature met naturellement sous pression Jack Doohan, le coéquipier peut-être très éphémère de Pierre Gasly.

Montoya annonce le départ de Doohan

D'ailleurs, d'après Juan Pablo Montoya, cela ne fait même plus aucun doute. Alpine a déjà tranché pour l'avenir de Jack Doohan. « Ce qui est difficile avec Doohan, c’est que de l’extérieur, on dirait que la décision a déjà été prise. Je pense que ça va arriver. Je pense que la Formule 1 a vu à quel point [la popularité de Colapinto] est importante et que la Formule 1 en arrière-plan contribue déjà à ce que cela se produise », lâche l'ancien pilote McLaren auprès de AS Colombia, avant de se montrer plutôt satisfait de cette stratégie.

«La Formule 1 a vu à quel point la popularité de Colapinto est importante»

« C’est super intéressant ! Nous parlions des opportunités chez Alpine, des pilotes de l’académie, des pilotes en F2, en F3, de très bons pilotes ! Franco était chez Williams, dans l’académie Williams et soudain, il a la chance de courir. Maintenant, aucun de ces pilotes en F2 n’obtiendra le siège, ce sera Franco », ajoute Juan Pablo Montoya. Autrement dit, Pierre Gasly pourrait très rapidement avoir encore un nouveau coéquipier chez Alpine.