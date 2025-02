F1 : Après Hamilton, Lando Norris prêt à rejoindre Ferrari !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aussi fou que cela puisse paraitre, c'est désormais bel et bien une réalité : Lewis Hamilton est un pilote Ferrari. Le Britannique a choisi de quitter Mercedes pour rejoindre la Scuderia et devenir le coéquipier de Charles Leclerc. Un choix de carrière qui a secoué le monde de la Formule 1 et suscité son lot de réactions. Lando Norris s'est lui rangé du côté de Lewis Hamilton, expliquant qu'il aurait fait pareil en rejoignant Ferrari.

Plus quelques semaines maintenant avant le premier Grand Prix de la saison 2025 de Formule 1. Le rendez-vous est ainsi donné en Australie et du côté de Melbourne, tous les yeux seront notamment braqués vers Lewis Hamilton. On attend qu'une chose : la grande première de l'Anglais au volant de sa Ferrari. Ayant mis un terme à son aventure chez Mercedes, le septuple champion du monde est donc désormais avec la Scuderia. Et si certains estiment que Lewis Hamilton n'a pas fait le bon choix, ce n'est pas le cas de Lando Norris, pilote McLaren.

« Je ferais sûrement la même chose si j’étais à sa place »

Dans des propos rapportés par NextGen Auto, Lando Norris a réagi au choix de carrière de Lewis Hamilton. Et à la place de son compatriote anglais, le pilote McLaren aurait fait la même chose : rejoindre Ferrari. « C’est une belle histoire pour lui d’aller chez Ferrari après tout ce qu’il a accompli. C’est une étape intéressante. Beaucoup de gens ont dit que ce n’était probablement pas la bonne chose à faire, etc. Je ferais sûrement la même chose si j’étais à sa place », a d'abord expliqué Norris.

« C’est une histoire extraordinaire pour lui »

Toujours à propos de Lewis Hamilton et Ferrari, le pilote McLaren a également ajouté : « C’est cool. C’est une histoire extraordinaire pour lui. Je sais qu’il voudra y aller avec un nouvel état d’esprit et montrer à tout le monde qu’il a toujours le Lewis Hamilton qu’il a montré pendant de nombreuses années. Nous attendrons de voir ce qu’il en est. (...) Lorsque je suis sur la piste, cela ne fait pas de différence. Il est un compétiteur et c’est un gars que je veux battre. C’est la même chose quand vous êtes en piste avec n’importe qui. Il y a toujours des gars à qui vous donnez des mètres supplémentaires et il y a des gars avec qui vous savez que vous pouvez faire de bonnes courses et Lewis est l’un de ces gars. J’espère avoir l’occasion de courir contre lui plus souvent cette année. C’est toujours un honneur de courir contre quelqu’un comme lui. C’est quelque chose que j’attends avec impatience et je veux faire mes preuves. Il veut faire ses preuves et il continuera à le faire et à se battre jusqu’à ce qu’il s’arrête en Formule 1 ».