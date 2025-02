F1 - Départ de Lewis Hamilton : L'annonce intrigante de Mercedes !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Après le départ de Lewis Hamilton vers Ferrari, Mercedes a décidé de promouvoir George Russell comme nouveau leader des « Flèches d’Argent ». Le Britannique, qui sera épaulé par le jeune Kimi Antonelli, se veut très confiant sur la réussite des siens pour cette saison 2025, et ce malgré le départ du septuple champion du monde.

Mercedes va-t-elle se relever du départ de Lewis Hamilton. Champion du monde à six reprises au sein de l’écurie allemande, « King Lewis » a décidé de rejoindre Ferrari pour cette saison 2025, tandis que Toto Wolff a quant à lui fait appel au jeune Andrea Kimi Antonelli (18 ans) pour le remplacer. Forcément, certains observateurs sont plutôt pessimistes pour la saison de Mercedes, ce qui n’est clairement pas le cas de George Russell.

« Si j’ai montré un certain optimisme, c’est parce que l’équipe l’est elle-même »

Dans des propos relayés par Next-Gen Auto, Russell a affiché un certain optimiste pour l’après-Hamilton chez Mercedes. « Il y a eu beaucoup de... Je ne dirais pas qu’il y a eu des changements directs entre l’année dernière et cette année, ce sont des choses qui étaient en préparation depuis longtemps, des éléments que nous ne pouvions pas vraiment mettre sur la voiture en 2024 mais sur lesquels nous travaillons depuis longtemps. Si j’ai montré un certain optimisme, c’est parce que l’équipe l’est elle-même », assure le Britannique.

« Ce sera un bon pas dans la bonne direction »

George Russell a également insisté sur l’importance pour les siens de se tourner vers 2026, où la nouvelle réglementation va prendre place : « Nous sommes optimistes, ce sera un bon pas dans la bonne direction. On ne sait évidemment jamais ce que nos rivaux vont faire. Tout au long de cette année, en pensant à 2026, il sera assez intriguant de savoir si les gens continueront à développer ou non fortement les monoplaces. » Reste désormais à savoir si la formation de Toto Wolff réussira son pari de ne pas subir de contrecoup suite au départ de Lewis Hamilton...