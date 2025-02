F1 - Verstappen : L'erreur qui risque de coûter cher à Red Bull...

Thomas Bourseau

Max Verstappen a remporté son quatrième championnat du monde d'affilée en décembre dernier. Pour cette saison 2025, le pilote néerlandais tentera la passe de cinq, ce qui le rapprocherait encore un peu plus des 7 titres mondiaux de Lewis Hamilton. Le transfert de ce dernier chez Ferrari aurait dû mieux inspirer Red Bull pour pousser un peu plus haut Verstappen d'après Gerhard Berger.

Le 1er février 2024, une annonce que personne n'avait vu venir secouait le paddock et les fans de Formule 1 aux quatre coins du monde : Lewis Hamilton allait disputer son ultime saison chez Mercedes et rejoindra, après une décennie au sein de l'écurie allemande, Ferrari à compter de la saison de 2025. La Scuderia faisait le choix de se séparer de Carlos Sainz Jr afin de mettre sur pied un duo de pilotes composé d'Hamilton et de Charles Leclerc.

«J’aurais pris Carlos Sainz dans tous les cas. Il lui faut un peu plus de challenge»

Le pilote espagnol, avec ses 10 saisons d'expérience dans son bagage, a décidé de rejoindre Williams, la seconde écurie britannique de sa carrière. Néanmoins, d'après Gerhard Berger qui n'est autre que l'ancien patron de Toro Rosso, Carlos Sainz Jr aurait été la recrue parfaite pour Red Bull afin de bonifier Max Verstappen. « Verstappen est le meilleur pilote, sans aucun doute. Il n’y a probablement personne qui lui donne vraiment du fil à retordre. Mais j’aurais pris Carlos Sainz dans tous les cas. Il lui faut un peu plus de challenge ».

«Il aurait peut-être été préférable que ce jeune homme acquière d’abord plus d’expérience chez Racing Bulls»

Liam Lawson est beaucoup moins expérimenté que Carlos Sainz Jr puisqu'il ne compte que onze courses en Formule 1 chez AlphaTauri et Racing Bulls et aurait pu voire dû continuer à rouler sa bosse chez Racing Bulls du point de vue de Gerhard Berger partagé par nextgen-auto. « Même si je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose qu’ils aient placé Lawson à côté de Max, il aurait peut-être été préférable que ce jeune homme acquière d’abord plus d’expérience chez Racing Bulls. J’aimais déjà Lawson en DTM. Il était plus rapide et plus agressif qu’Albon, et Albon fait du bon travail chez Williams. C’est pourquoi j’ai recommandé à Helmut d’y jeter un œil à l’époque. Je pense que Verstappen et Lawson peuvent former un bon duo ». Reste à savoir ce qu'il adviendra du tandem Verstappen - Lawson chez Red Bull.