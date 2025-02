Lewis Hamilton : Le mariage qui va faire du bruit !

Pierrick Levallet

Le transfert de Lewis Hamilton Hamilton a été retentissant en F1. Après plus de dix ans chez Mercedes, le Britannique a rejoint Charles Leclerc chez Ferrari. Si elle n’a plus gagné un seul titre depuis 16 ans, la Scuderia garde toujours une énorme renommée dans le monde. L’association entre l’écurie italienne et le septuple champion du monde n’a donc pas fini de faire du bruit.

Avant même que la saison 2024 de F1 ne commence, un coup de tonnerre a retenti dans le paddock. Après plus de dix ans chez Mercedes, Lewis Hamilton a décidé de quitter l’équipe allemande pour rejoindre Charles Leclerc chez Ferrari. Le septuple champion du monde courra donc pour la Scuderia lors de la saison à venir. Et l’association entre l’écurie italienne et le pilote de 40 ans n’a pas fini de faire du bruit.

Hamilton chez Ferrari : un nouveau chapitre s'ouvre pour le champion ! 🚗 Qui pour remplacer le légendaire pilote chez Mercedes ? https://t.co/ZJTnLJwHaW — le10sport (@le10sport) February 1, 2025

«Ferrari est le plus grand nom du monde»

« Hamilton ? Il est plus expérimenté que l’année dernière et les années précédentes, il connaît très bien le métier. Ferrari est le plus grand nom du monde. Si vous alliez voir un guerrier Masai au milieu de l’Afrique et que vous lui disiez ’Savez-vous quelque chose sur Ferrari ?’, il connaîtrait le nom de Ferrari » a ainsi révélé Jackie Stewart dans des propos rapportés par NextGen-Auto.

Jackpot pour Ferrari avec Hamilton ?

Eddie Jordan, de son côté, a assuré que le transfert de Lewis Hamilton allait très certainement rapporter gros à Ferrari et à la F1. « Je pense qu’il attirera énormément de monde. Je pense qu’il ne représente pas seulement un produit d’appel pour la Formule 1, je pense qu’il représente un produit d’appel partout, en particulier en Amérique, en Asie, et nous connaissons l’Europe. Je suis tout à fait d’accord avec l’idée que Ferrari, pour toutes sortes de raisons, notamment commerciales, a pris la bonne décision » a-t-il récemment confié. Visiblement, l’arrivée de Lewis Hamilton chez Ferrari continue de mettre le feu à la F1.