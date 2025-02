F1 - Hamilton : Il annonce le jackpot pour Ferrari !

Pierrick Levallet

Alors que le transfert a été annoncé un an avant et qu’il a débarqué chez Ferrari il y a quelques semaines maintenant, Lewis Hamilton fait toujours autant parler de lui. La saison de F1 n’a pas encore commencé, mais l’arrivée du septuple champion du monde au sein de l’écurie italienne est déjà validée. Le Britannique devrait même rapporter gros à la Scuderia.

Le transfert a été annoncé un an à l’avance, et pourtant, il continue de faire du bruit. Après plus d’une décennie chez Mercedes, Lewis Hamilton a quitté l’écurie allemande pour rejoindre Ferrari. Le septuple champion du monde s’est lancé un nouveau défi dans sa carrière, à 40 ans. Et alors que la saison de F1 n’a pas encore débuté, le transfert du Britannique a déjà été validé. Eddie Jordan estime même que Lewis Hamilton va rapporter gros à la Scuderia.

Hamilton chez Ferrari : un nouveau chapitre s'ouvre pour le champion ! 🚗 Qui pour remplacer le légendaire pilote chez Mercedes ? https://t.co/ZJTnLJwHaW — le10sport (@le10sport) February 1, 2025

«Je pense qu’il représente un produit d’appel partout»

« Je pense qu’il attirera énormément de monde. Je pense qu’il ne représente pas seulement un produit d’appel pour la Formule 1, je pense qu’il représente un produit d’appel partout, en particulier en Amérique, en Asie, et nous connaissons l’Europe. Je suis tout à fait d’accord avec l’idée que Ferrari, pour toutes sortes de raisons, notamment commerciales, a pris la bonne décision » a confié le fondateur et ancien propriétaire de l’écurie Jordan Grand Prix dans des propos rapportés par F1 Only.

«Je pense que c’est génial pour la F1»

Le transfert de Lewis Hamilton chez Ferrari a même touché personnellement Oliver Oakes. « En tant que fan, je pense que ce sera excitant non seulement de voir les débutants sur la grille, mais aussi de voir Lewis en rouge cette année. Je ne pense pas que ce soit triste à dire, mais on ne peut s’empêcher d’être ému lorsqu’il a gagné à Silverstone en tant qu’Anglais. [...] Ce qu’il a fait, j’ai eu un peu, je n’ai pas honte de le dire, la larme à l’œil parce que c’était une victoire énorme pour lui et ses fans là-bas. Et puis le voir rouler cette année en rouge, je pense que c’est génial pour la F1 » avait confié le directeur d’Alpine récemment.