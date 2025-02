F1 - Hamilton : Sa clause secrète avec Mercedes !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après 11 ans et 6 titres, Lewis Hamilton a décidé de quitter Mercedes pour tenter probablement le dernier défi de sa carrière en allant chercher un huitième sacre mondial avec Ferrari. Une signature dont le secret avait été gardé jusqu'au dernier moment, mais qui n'a pas empêché l'équipe de Toto Wolff d'inclure une clause qui va éviter une fuite des talents vers la Scuderia.

L'annonce avait fait l'effet d'une bombe. Il y a tout juste un an, Lewis Hamilton annonçait qu'il rejoignait Ferrari après 11 années passées chez Mercedes. On peut même y ajouter quelques saisons puisque le Britannique collabore en réalité avec la marque allemande depuis ses débuts en Formule 1 en 2007. Et pour cause, c'est un bloc Mercedes qui propulsait McLaren lors des cinq saisons de Lewis Hamilton. C'est donc un petit bouleversement dans la carrière du septuple champion du monde, mais également à l'échelle de la F1 puisque l'un des plus grands pilotes de l'histoire débarque dans l'écurie la plus mythique de tous les temps.

Hamilton chez Ferrari : un nouveau chapitre s'ouvre pour le champion ! 🚗 Qui pour remplacer le légendaire pilote chez Mercedes ? https://t.co/ZJTnLJwHaW — le10sport (@le10sport) February 1, 2025

La clause secrète négociée par Mercedes

Une signature que Mercedes n'a pas vu venir, mais cela n'aurait pas empêché Toto Wolff d'assurer ses arrières. En effet, selon les informations de Planet F1, une clause dite de "non-débauchage" aurait été signée par Lewis Hamilton. Concrètement, elle empêche le pilote britannique de débaucher des ingénieurs Mercedes pour les attirer chez Ferrari. C'est la raison pour laquelle l'ingénieur de course de Lewis Hamilton, Peter "Bono" Bonnington, ne l'a pas suivi au sein de la Scuderia.

Wollf veut empêcher Hamilton de piller Mercedes

Néanmoins, Lewis Hamilton ne sera pas totalement en terre inconnue chez Ferrari. Et pour cause, il y retrouvera deux anciens de Mercedes à savoir l'ingénieur français Loïc Serra, devenu directeur technique de la Scuderia ainsi que le manager belge Jérôme D'Ambrosio, nommé team principal adjoint chez Ferrari. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui a poussé Toto Wolff à négocier cette clause secrète avec Lewis Hamilton afin d'éviter une nouvelle fuite des talents vers l'Italie.