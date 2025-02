F1 : Hamilton va quitter Ferrari, l’annonce choc !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Officiellement pilote Ferrari depuis le 1er janvier, Lewis Hamilton est très attendu pour ses grands débuts dans une monoplace de la Scuderia. D'autant plus que cette saison, l'écurie italienne a clairement un coup à jouer dans la course au titre face à McLaren et Red Bull. Cependant, Bernie Ecclestone est loin d'être optimiste pour le septuple champion du monde, prédisant même un départ bien avant la fin de son contrat.

C'est l'événement de l'année 2025 en Formule 1. Tout le monde attend en effet les premiers tours de roues officiels de Lewis Hamilton chez Ferrari. Du haut de ses 40 ans, le Britannique tentera de réussir l'exploit d'aller décrocher un huitième titre de champion du monde, le tout avec une troisième écurie différente. Et pas n'importe laquelle. Mais alors que l'enthousiasme est énorme en ce qui concerne les débuts d'Hamilton en Rouge.

Hamilton chez Ferrari : un nouveau chapitre s'ouvre pour le champion ! 🚗 Qui pour remplacer le légendaire pilote chez Mercedes ? https://t.co/ZJTnLJwHaW — le10sport (@le10sport) February 1, 2025

Ecclestone n'est pas tendre avec Hamilton

Cependant, tout le monde ne partage pas le même avis. A commencer par Bernie Ecclestone. L'ancien directeur général de la F1 n'est pas du tout enchanté par ce transfert, et pense même que Lewis Hamilton n'arrive pas en terrain conquis chez Ferrari. « Je ne pense pas que Lewis recevra la même attention chez Ferrari. Tout d'abord, l'équipe est satisfaite de Charles Leclerc, son coéquipier. Leclerc parle leur langue [le Monégasque parle couramment italien], donc ils vont prendre soin de lui. Même si Lewis se débrouille bien, il aura encore beaucoup d'ennemis, parce qu'il est arrivé tout d'un coup », assure-t-il dans une interview accordée au Telegraph, avant d'estimer que Lewis Hamilton quittera très rapidement Ferrari, bien avant la fin de son contrat de deux ans.

«Il ne tiendra pas aussi longtemps»

« J'ai ma théorie à ce sujet. Ce n'est pas l'âge des pilotes qui compte, c'est le temps qu'ils ont passé à faire la même chose. Avec Lewis, je me dis : "Il est fatigué, il n'est plus motivé. Il a perdu sa motivation". S'il n'avait jamais gagné de championnat du monde, ce serait peut-être différent, car il y aurait alors une motivation pour en gagner un. Mais il en a gagné sept. Il ne tiendra pas aussi longtemps. Piero Ferrari, qui l'a fait venir, pense toujours avoir fait ce qu'il fallait. J'espère que c'est le cas. J'espère qu'ils n'ont pas simplement foncé tête baissée et qu'ils ne finiront pas par le regrette », ajoute Bernie Ecclestone, rapporté par Motorsport.com.