F1 - Ferrari : Hamilton, la terrible annonce

Arnaud De Kanel

Le coup d’envoi de la saison 2025 de Formule 1 approche à grands pas, et l’excitation monte déjà dans le paddock. Cette nouvelle campagne s’annonce palpitante, mais un événement en particulier capte toute l’attention : les premiers tours de roue de Lewis Hamilton sous les couleurs de Ferrari. Si l'optimisme est de mise, Bernie Ecclestone ne s'enflamme pas du tout pour le septuple champion du monde.

Après des années passées chez Mercedes, où il a écrit l’une des plus belles pages de l’histoire du sport automobile, Lewis Hamilton s’apprête à relever un défi inédit au sein de la mythique Scuderia Ferrari. Un mariage entre une légende vivante et l’écurie la plus prestigieuse du plateau, qui attise toutes les attentes. Le rendez-vous est pris : dans quelques semaines, Hamilton fera rugir le moteur rouge de Maranello et tentera d’inscrire son nom aux côtés des plus grands pilotes ayant marqué l’histoire de Ferrari. Mais pour combien de temps ? Bernie Ecclestone est très pessimiste.

Hamilton chez Ferrari : un nouveau chapitre s'ouvre pour le champion ! 🚗 Qui pour remplacer le légendaire pilote chez Mercedes ? https://t.co/ZJTnLJwHaW — le10sport (@le10sport) February 1, 2025

«Il ne tiendra pas longtemps»

L’ancien grand argentier de la Formule 1 estime que Lewis Hamilton ne restera pas longtemps chez Ferrari. « Il ne tiendra pas longtemps. Piero Ferrari, qui l’a emmené là-bas, pense toujours qu’ils ont fait le bon choix. J’espère que c’est le cas. J’espère qu’ils n’ont pas simplement sauté le pas et qu’ils finiront par regretter de ne pas l’avoir fait. Je ne pense pas que Lewis bénéficiera de la même attention chez Ferrari. Tout d’abord, l’équipe est satisfaite de Charles Leclerc, son coéquipier. Leclerc parle leur langue, donc ils s’occuperont de lui. Même si Lewis se débrouille bien, il aura encore beaucoup d’ennemis, parce qu’il est arrivé soudainement », a déclaré Bernie Ecclestone au Telegraph. Le Britannique pense que Hamilton perdra la motivation très rapidement.

«Il a perdu sa motivation»

« J’ai ma théorie à ce sujet. Ce n’est pas l’âge des pilotes qui compte, c’est le temps qu’ils ont passé à faire la même chose. J’ai pensé à Lewis et je me suis dit ’Il est fatigué, il n’est plus motivé’. Il a perdu sa motivation. S’il n’avait jamais gagné de championnat du monde, ce serait peut-être différent, car il y aurait alors une motivation pour en gagner un. Mais il en a gagné sept », a ajouté Bernie Ecclestone. L'ancien patron de la F1 n'est décidément pas tendre avec son compatriote.