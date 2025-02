F1 - Verstappen : Son coup de folie à 50M€ !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Quadruple champion du monde, Max Verstappen est encore un peu plus entré dans l'histoire de la Formule 1 grâce à ce nouveau sacre mondial. L'occasion de s'offrir une petit folie à 50M€. Le pilote Red Bull s'est effectivement offert un nouveau jet privé : le Falcon 8X qui remplacera son ancien modèle le Falcon 900EX.

Fraîchement auréolé de son quatrième titre mondial, Max Verstappen est entré de plein pied dans l'histoire de la Formule 1. Une réussite qui se concrétise également par un salaire très important. Le Néerlandais est le pilote le mieux payé de la grille puisque Forbes évoquait récemment un revenu de 60M$ ainsi qu'une prime de 15M$ de performance chez Red Bull. De quoi lui permettre de s'offrir un beau cadeau.

Verstappen s'achète un nouveau jet privé !

En effet, quelques semaines après l'achat d'un yacht de 33 mètres, estimé à 15M$, soit environ 14,5M€, Max Verstappen aurait cette fois-ci fait l'acquisition d'un nouveau jet privé. C'est le compte VerstappenJet, qui suit tous les déplacement du quadruple champion du monde, qui révèle cette information. Déjà propriétaire d'un Falcon 900EX, le pilote Red Bull s'est offert une version plus moderne et plus récente : Le Falcon 8X. Doté d'une autonomie d'environ 12 000 km (contre 7 400 km pour l'ancien modèle), ce nouvel appareil permet surtout d'accueillir 15 personnes, en dehors de l'équipage. Autre atout important, le Falcon 8X consomme 15% de carburant en moins que le Falcon 900EX et il est compatible avec un carburant durable.

Avec Alonso, les seuls pilotes du plateau en jet

L'aspect écologique serait donc une donnée prise en compte par Max Verstappen qui reste toutefois le seul pilote de la grille avec Fernando Alonso à se déplacer en jet privé. Dès 2019, Lewis Hamilton révélait effectivement avoir cédé son avion. « J’ai vendu mon avion il y a plus d’un an. Je vole beaucoup moins maintenant. J’essaie de voler moins dans l’année, mais surtout avec des vols commerciaux, c’est un grand changement dans mes habitudes », confiait celui qui était encore chez Mercedes, avant d'ajouter qu'il avait fait la même démarche avec ses voitures qu'il a vendues pour la plupart : « J’ai ma nouvelle [voiture électrique] intelligente à la maison. J’ai vendu plusieurs de mes voitures. Certaines d’entre elles, je ne veux pas les vendre parce que je les aime et j’ai travaillé dur pour les avoir. Mais pour être honnête, je ne les conduis pas beaucoup. » Max Verstappen a fait un choix différent, mais a tout de même investi 50M$ pour un avion moins polluant.