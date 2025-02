Formule 1 : Préféré à Verstappen, Mercedes le laisse sous le choc

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Avec l’annonce du départ de Lewis Hamilton chez Ferrari, c’est un jeu de chaises musicales qui avait débuté en Formule 1. Le premier domino était tombé avec le Britannique et la question était alors de savoir quels seraient les suivants. Une place était notamment libre aux côtés de George Russell chez Mercedes. On a alors beaucoup parlé de Max Verstappen, mais c’est finalement Kimi Antonelli qui a été choisi. De quoi choquer le jeune Italien.

Pour cette saison 2025 de Formule 1, la grille de départ va connaitre de nombreux changements par rapport au dernier exercice. Bien évidemment, le principal est le départ de Lewis Hamilton chez Ferrari. Le Britannique a quitté Mercedes, où on pensait qu’il terminerait sa carrière, pour rejoindre la Scuderia et Charles Leclerc. Forcément, Toto Wolff a dû se mettre en quête d’un remplaçant à Lewis Hamilton et donc d’un nouveau coéquipier à George Russell. Un feuilleton qui a fait énormément parler et on a notamment beaucoup parlé d’un intérêt de Mercedes pour Max Verstappen. L’arrivée du Néerlandais ne sera cependant pas pour 2025, le quadruple champion du monde est resté chez Red Bull, et c’est finalement Kimi Antonelli, 18 ans seulement, qui aura la lourde tâche de passer après Hamilton.

« Je ne pouvais même pas parler à ce moment-là »

Chez Mercedes, on a donc décidé de faire le pari de la jeunesse pour la succession de Lewis Hamilton. A 18 ans, Kimi Antonelli serait ainsi le nouveau coéquipier de George Russell pour cette saison 2025. Une grande nouvelle que Toto Wolff a bien évidemment dû annoncer au principal intéressé. Et au moment de recevoir l’appel du patron de Mercedes, Antonelli n’en revenait pas comme il l’a confié, rapporté par GPblog : « Il m'a appelé dans son bureau et m'a dit « es-tu prêt à conduire une voiture de Formule 1? ». Je ne pouvais même pas parler à ce moment-là ».

« Un pilote fantastique »

Rendez-vous maintenant en mars pour le premier Grand Prix de la saison en Australie pour voir les premiers pas officiels de Kimi Antonelli avec Mercedes. Coéquipier de l’Italien, George Russell a en tout cas déjà confiance en lui. « C’est un pilote fantastique. Il n’a pas encore l’expérience, mais je suis sûr qu’il sera très vite à la hauteur. Il s’est déjà très bien intégré. Nous avons tous les deux participé à des courses depuis notre plus jeune âge et nous savons ce qu’il faut transmettre à l’équipe. Il est jeune, mais son avis sera tout aussi valable », faisait-il récemment savoir.