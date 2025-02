F1 : Max Verstappen change d'équipe, c'est confirmé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La saison dernière, Max Verstappen s'est distingué sur la piste en remportant un quatrième titre de champion du monde, mais le Néerlandais a également fait parler ses talents dans un simulateur. En effet, en parallèle des courses avec Red Bull, Verstappen change d'équipe et court pour Team Redline en simracing. Et il est catégorique, malgré les critiques, cela n'est pas près de changer.

Bien évidemment toujours sous contrat avec Red Bull, Max Verstappen change toutefois d'équipe sur son temps libre pour participer à des courses d'Endurance en simracing avec le Team Redline. Et malgré les critiques, le quadruple champion du monde de F1 ne compte pas changer ses plans puisqu'il confirme que le simracing fait toujours partie de ses projets. La saison dernière, il a pourtant été critiqué, notamment en Hongrie, où en marge du Grand Prix sur le circuit du Hungaroring, Verstappen avait participé aux 24 Heures de Spa sur iRacing et le lendemain, cela ne s'était pas très bien passé au volant de sa Red Bull, puisqu'il avait même commis une erreur face à Lewis Hamilton le privant de podium. De quoi relancer les débats sur son manque de sommeil notamment. Mais comme à son habitude, le quadruple champion du monde se moque des commentaires à son égard.

Verstappen n'abandonne pas le simracing

En effet, pour Viaplay, Max Verstappen rappelle notamment qu'à Imola, il avait enchaîné sans problème la victoire sur simulateur en course le lendemain. « Imola, j'ai également disputé une course de 24 heures. J'ai gagné la course de simracing et la course de Formule 1 et personne n'a rien dit. J'ai dormi six heures ou quelque chose comme ça et tout allait bien. Je sais ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire. Ensuite, je vais en Hongrie. Une autre course de 24 heures. Nous avons gagné celle-là, mais pas celle sur la piste [en F1]. Nous avons juste eu un peu de mal. Et puis... 'Oui, mais il n'a pas bien dormi', 'tu ne peux pas faire de simracing'... Il y a eu tous ces commentaires stupides de la part de tout le monde, vous savez », s'agace-t-il avant d'assurer qu'il a prévenu Red Bull concernant sa volonté de poursuivre en Simracing : « Je dis [à Red Bull] que c'est ma vie et que je vis juste ma vie. Je ne vous dis pas comment vous devez vivre votre vie, n'est-ce pas ? Et sinon, débrouillez-vous tout seul. Non, je suis très clair à ce sujet. Je suis en Formule 1 depuis dix ans maintenant et personne ne va me dire comment vivre ma vie. »

«Il y a toujours quelque chose à en tirer»

« Bien sûr, vous pouvez me dire par exemple : "Max, ce que tu as dit n'était peut-être pas très intelligent". On peut le faire avec n'importe quoi, c'est très bien aussi et nous en parlons. Mais il y a vraiment un tas de commentaires stupides. Et [quand on me parle] des courses de simracing, je réponds "et à propos d'Imola ?" Et puis tout va bien. Et ce qui était sympa, c'était la course suivante, à Spa, où les qualifications se sont déroulées sous la pluie [Verstappen y avait signé le meilleur temps de la séance, avant d'être rétrogradé pour une pénalité moteur, ndlr]. Et il se trouve que j'ai fait cette course en simracing sous la pluie à Spa. J'ai dit : "Oui, vous voyez, si vous vous êtes bien entraîné sur le simulateur, vous pouvez bien piloter sous la pluie". Il y a toujours quelque chose à en tirer », ajoute Max Verstappen, qui confirme donc qu'il continuera avec son équipe de simracing.