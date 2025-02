F1 : Verstappen dit oui à 1 milliard, le transfert qui va affoler la F1 ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Quadruple champion du monde en titre, Max Verstappen ne part toutefois pas favori dans la quête d'un cinquième sacre qui en ferait l'égal de Juan Manuel Fangio. Et pour cause, Red Bull a montré des signes de déclin en 2024, pendant que McLaren et Ferrari quant à eux revenaient sur le devant de la scène. La hiérarchie ne devrait pas évoluer en 2025, ce qui pourrait agacer le Néerlandais. Au point de se laisser séduire par l'offre surréaliste d'Aston Martin ? Günther Steiner y croit.

C'est la folle rumeur qui circule dans le paddock depuis quelques semaines. Aston Martin serait disposée à faire une offre record à Max Verstappen en lui offrant un salaire démentiel estimé à 1 milliard de dollars ! A l'heure où Red Bull semble sur le déclin, un départ du Néerlandais prend de l'ampleur puisqu'il possèderait des clauses dans son contrat, qui court jusqu'en 2028, pour quitter l'écurie autrichienne s'il ne possède pas une monoplace capable de lui permettre de glaner un nouveau titre. Le quadruple champion du monde surveille donc le marché et alors que les pronostics ne sont pas en faveur de Red Bull pour 2025, ni pour les années suivantes, Aston Martin de son côté semble être l'écurie du futur.

«Même si Max termine dernier, il devrait viser le milliard»

L'offre de l'écurie de Silverstone est donc alléchante à plus d'un titre. Et pour Günther Steiner, Max Verstappen aurait tout intérêt à l'accepter. « Un milliard est un chiffre important. Même si Max termine dernier, il devrait viser le milliard. Certaines équipes ne peuvent pas se le permettre, mais Aston Martin peut se le permettre. C’est un peu exagéré parce que cela établirait un record qui ne sera plus jamais battu. C’est fictif, mais je suis sûr qu’Aston Martin paiera une bonne somme pour lui », lâche l'ancien patron de Haas pour le GP Blog.

Verstappen chez Aston Martin, mais à la place de qui ?

Cependant, il faudra libérer l'un des deux baquets pour faire de la place à Max Verstappen. Et cela semble compliqué. En effet, Fernando Alonso n'a pas l'intention de laisser passer sa chance d'aller décrocher un troisième titre mondial, tandis que Lance Stroll, le fils du propriétaire de l'écurie Lawrence Stroll, il est peu probable qu'il soit remplacé. Günther Steiner voit donc plutôt un transfert de Max Verstappen en 2027. « Je ne pense pas que Fernando partira, et je ne pense pas qu’ils remplaceront Lance. C’est peut-être 2027. Mais encore une fois, il n’y a aucune garantie pour Max qu’Aston Martin sera bon », ajoute-t-il.