F1 - Red Bull/Verstappen : Il annonce son transfert !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Membre de la Red Bull Academy depuis plusieurs années, Isack Hadjar a gravi les échelons pour arriver en Formule 1. Le pilote français sera ainsi au volant d'une Racing Bulls cette saison aux côtés de Yuki Tsunoda. Cependant, le rookie ne compte pas y rester longtemps et s'imagine déjà dans une Red Bull pour concurrencer Max Verstappen.

La saison 2025 ne manque pas d'enjeux et d'évènements. Si bien évidemment tous les regards seront d'abord tournés vers Lewis Hamilton et sa nouvelle combinaison rouge, le nombre impressionnant de rookie sera également une curiosité. Et pour cause, sur les 20 pilotes qui prendront le départ du premier Grand Prix de la saison à Melbourne le 16 mars, six sont des rookies. Parmi eux, un Français, à savoir Isack Hadjar. Vice-champion de F2, le pilote de l'académie Red Bull fera équipe avec Yuki Tsunoda chez Racing Bulls.

There are some days that you know you'll remember forever and today, is one of those days.#F1 #VCARB pic.twitter.com/K6oH0R06H6 — Visa Cash App RB F1 Team (@visacashapprb) January 20, 2025

«Je veux aller chez Red Bull»

Cependant, comme tout pilote issu du giron Red Bull, son objectif est d'aller encore plus haut pour devenir coéquipier de Max Verstappen. « Quand j'aurai le niveau pour, évidemment. Mais surtout pas avant », assure Isack Hadjar dans les colonnes de L'EQUIPE avant d'être interrogé sur l'éventualité qu'il connaisse déjà la date d'un tel transfert. « Surtout pas, justement. Dès que j'ai le niveau, je veux aller chez Red Bull, mais pas avant. Cette année, j'apprends », ajoute le pilote français, qui aura toutefois les yeux rivés sur le baquet de Liam Lawson qui démarre lui aussi sa première saison dans la peau d'un pilote titulaire. Et il devra se frotter à Max Verstappen.

Hadjar raconte ses débuts chez Racing Bulls

Isack Hadjar a également évoqué ses premiers mois dans la peau d'un pilote de F1 : « C'est très chargé. Un peu fatiguant. Mon emploi du temps est plutôt compliqué mais cela va très bien (grand sourire). J'ai énormément de déplacements et d'opérations médias et marketing. Et j'ai dû aussi gérer mon déménagement à Faenza (siège de l'écurie, tout proche d'Imola). Mon intégration ? Je travaille dessus. Je suis nouveau, il faut que je rencontre les personnes avec lequel les je vais travailler. Je fais beaucoup de team-building et je passe beaucoup de temps avec mon ingénieur (Pierre Hamelin qui travaillait autrefois avec Pierre Gasly). Il est venu de Milton Keynes pour être à mes côtés ».