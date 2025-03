Mbappé «libéré d’un poids», le départ du PSG qui l’a soulagé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

L’été dernier, ce n’est pas un, mais bien deux Mbappé qui ont quitté le PSG. Alors que le départ de Kylian Mbappé a été le plus retentissant, Ethan Mbappé a lui aussi fait ses valises pour rejoindre le LOSC. Un départ qui a longtemps pesé sur la conscience de celui qui a rejoint le Real Madrid, mais voilà que ce poids aurait aujourd’hui disparu.

Au PSG, un Mbappé en cachait un autre. En effet, outre Kylian, son petit frère Ethan évoluait aussi au sein du club de la capitale. Mais voilà que lui aussi a quitté Paris l’été dernier, s’envolant alors pour Lille afin de poursuivre sa carrière avec le LOSC. De quoi affecter Kylian Mbappé comme il avait pu le confier dans son dernier entretien pour Clique.

« Son rêve de gosse, c’était le PSG »

« Il n’avait rien demandé. Son Real Madrid à lui, son rêve de gosse, c’était le PSG. Indirectement, entre guillemets, c’est moi qui lui ai enlevé ça. Enfin, ce n’est pas moi. Mais je l’ai ressenti comme ça. Je m’excusais tout le temps auprès de lui. Il me disait : ce qu’ils t’ont fait, je ne veux pas rester. Je lui ai dit, si ça te pèse je prolonge encore et on reste ici. Il m’a dit jamais de la vie », avait alors expliqué le joueur du Real Madrid sur le départ du PSG de son petit frère.

« Ça m’a libéré d’un poids quand j’ai vu qu’il était heureux à Lille »

Touché, Kylian Mbappé est aujourd’hui soulagé en voyant comment ça se passe pour Ethan Mbappé au LOSC. En effet, dans un extrait inédit diffusé par Clique, le joueur du Real Madrid fait savoir : « Ça m’a libéré d’un poids quand j’ai vu qu’il était heureux à Lille, qu’il avait un vrai projet dans un vrai club. Je me suis dit à quoi ça sert d’être le plus grand si tu tues la carrière de to propre frère. Tu as beau signer dans le plus grand club du monde, d’être le meilleur, tu n’as pas réussi à sauver la carrière de ton frère. Mais au final, qu’il soit heureux là-bas, il a trouvé des gens bien, un club bien. Un grand club mais en même temps un club familial, où ils prennent soin de lui. Ils prennent Ethan, pas le frère de Kylian. Il peut écrire son histoire là-bas et ça me fait plaisir ».