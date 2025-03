Transfert à 0€ : L’offre du PSG est partie, elle est dévoilée !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

L’été dernier, le PSG cherchait un milieu de terrain. Le club de la capitale a alors recruté Joao Neves, mais en parallèle, le dossier Joshua Kimmich avait été étudié. L’Allemand est finalement resté au Bayern Munich, entrant alors dans sa dernière année de contrat. Et voilà que le PSG n’aurait pas oublié Kimmich, lui qui pourrait être libre à la fin de la saison. C’est ainsi que le club de la capitale aurait décidé de passer à l’offensive.

Du côté du PSG, on prépare déjà le prochain mercato estival. Et malgré sa puissance financière, le club de la capitale se montrerait particulièrement attentif aux opportunités du marché chez les joueurs libres. On a ainsi énormément parlé d’un intérêt pour Mohamed Salah, en fin de contrat chez Liverpool, mais voilà qu’une autre star dans la même situation que l’Egyptien intéresserait également le PSG. Pour cela, il faudrait alors regarder du côté du Bayern Munich, avec l’expérimenté Joshua Kimmich, milieu de terrain de 30 ans. Déjà intéressé au cours des derniers mois par l’Allemand, Paris reviendrait donc à la charge.

Le PSG revient à la charge

Ce mercredi, c’est la presse allemande qui a relancé le dossier Joshua Kimmich au PSG. Après avoir pensé à l’Allemand l’été dernier, le club de la capitale reviendrait à la charge pour le joueur du Bayern Munich, qui arrive au terme de son contrat. Ainsi, selon les informations de Sky, le PSG, intéressé par Kimmich, aurait d’ores et déjà initié des discussions. De son côté, l’Allemand a reçu deux offres, dont l’une proviendrait du club de la capitale.

Un top contrat jusqu’en 2029

Le PSG serait donc passé à l’offensive pour Joshua Kimmich. Sky nous en a d’ailleurs dit plus sur l’offre écrite formulée par le club de la capitale à l’Allemand. C’est un « top contrat » qui aurait aurait offert à l’Allemand, qui pourrait alors signer jusqu’en 2029 à Paris. La proposition serait sur la table et pour le moment, Kimmich n’aurait pas accepté ni refusé celle-ci. Il faut dire que le joueur du Bayern Munich n’a pas encore pris de décision concernant son avenir alors qu’une prolongation en Bavière serait également possible.