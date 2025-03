«Le jour où je dois quitter Paris…», une star du PSG planifie son départ !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Arrivé très jeune au PSG, Marquinhos est aujourd’hui un monument du club de la capitale. A 30 ans, le Brésilien a encore quelques belles années devant lui, mais un jour où l’autre, cette belle histoire avec Paris va s’arrêter. Un futur départ à propos duquel Marquinhos s’est d’ores et déjà exprimé.

Arrivé en 2013 au PSG, Marquinhos dispose d’un contrat jusqu’en 2028 avec le club de la capitale. Le Brésilien pourrait donc passer 15 ans dans la capitale française et peut-être même plus, lui qui n’a que 30 ans actuellement. Il n’empêche que tôt ou tard, entre le PSG et Marquinhos, ça va s’arrêter et à propos de ce moment, le capitaine parisien a certaines envies.

« Ce que je veux laisser comme héritage… »

En marge du match entre le PSG et Liverpool en Ligue des Champions, Marquinhos s’est exprimé auprès de l’UEFA. C’est à cette occasion que le Brésilien a notamment confié : « Ce que je veux laisser comme héritage, c’est que le jour où je dois quitter Paris, les supporters soient fiers de moi, et de tout ce que j’ai donné pour ce club, pour cette ville et pour eux ».

« L’idée que j’ai pu aider le club de la meilleure des manières »

« Je crois que c’est ce que je veux laisser le plus en héritage. L’idée que j’ai pu aider le club de la meilleure des manières. Nous avons des objectifs très élevés, et nous en avons atteint beaucoup. Le club continuer de grandir, les joueurs viennent et repartent mais le club et les supporters seront toujours là », a ensuite ajouté Marquinhos, qui laissera à coup sûr son empreinte dans l’histoire du PSG.