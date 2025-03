Transferts - OM : Un buteur tout proche de signer, «tu peux venir» !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Aujourd’hui retraité, Jérémie Aliadière aurait pu évoluer sous les couleurs de l’OM au cours de sa carrière. Comme il l’a lui-même révélé, l’ancien attaquant de Lorient, passé par Arsenal, était très proche de rejoindre l’Olympique de Marseille en janvier 2014. Mais le club devait d’abord vendre et il est finalement resté chez les Merlus, ce qu'il regrette.

Un transfert raté qu’il a encore en travers de la gorge. Dans un entretien accordé à Sports Mole, Jérémie Aliadière est revenu sur le moment où il a failli s’engager avec l’OM. L’ancien attaquant d’Arsenal évoluait alors à Lorient et en janvier 2014, il était très proche de rejoindre le club marseillais.

« C'était si proche que j'étais à l'aéroport »

« C'était si proche que j'étais à l'aéroport. J'étais sur le point d'enregistrer mes bagages et j'ai reçu un appel de mon agent qui m'a dit : ‘Non, non, ne pars pas. Ce n'est pas encore fait.' Ils devaient vendre un joueur pour que je vienne », a expliqué Jérémie Aliadière, dans des propos relayés par Top Mercato. En effet, l’OM devait d’abord trouver une porte de sortie à Saber Khalifa et l'ancien Gunner a été vexé par ce contretemps.

« J'aimerais pouvoir revenir en arrière et que les choses soient différentes »

« Je suis un peu têtu, malheureusement, et c'est pour cela que lorsqu'ils m'ont dit de ne pas sauter dans l'avion, j'ai refusé de partir. Le lendemain, ils m'ont rappelé et m'ont dit ‘tu peux venir maintenant, nous avons vendu les joueurs.' J'ai décidé de ne pas y aller parce que je me suis rappelé que vous m'avez fait tourner en rond hier, donc je ne viens pas. Je le regrette car l'Olympique de Marseille est un si grand club, mais mon entêtement a pris le dessus… J'aimerais pouvoir revenir en arrière et que les choses soient différentes », a ajouté Jérémie Aliadière. Il est finalement resté à Lorient jusqu’à la fin de la saison, avant de prendre la direction d’Umm Salal, au Qatar, l’été suivant.