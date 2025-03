C'est officiel, «le meilleur du monde» signe au PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après de longues semaines d'attente, le PSG a enchaîné les officialisations de prolongation de contrat. C'est ainsi qu'Achraf Hakimi a notamment prolongé jusqu'en 2029, ce qui démontre son importance au sein de l'effectif de Luis Enrique. D'ailleurs, Mohamed Sissoko est dithyrambique à l'égard de l'international marocain qu'il considère comme le meilleur latéral droit du monde.

Recruté pour environ 65M€ en 2021, Achraf Hakimi a connu des premiers mois difficiles au PSG. Mais depuis l'arrivée de Luis Enrique sur le banc parisien l'international marocain a pris une nouvelle dimension et s'impose comme une référence à son poste. C'est donc en toute logique qu'il a prolongé jusqu'en 2029, et c'est donc une excellente nouvelle pour le PSG comme le souligne Mohamed Sissoko.

Sissoko fan d'Hakimi

« Le meilleur latéral droit au monde. Ce qu'il réalise actuellement est exceptionnel. Il a du peps du début à la fin du match, il est très fort offensivement et défensivement », s'enflamme-t-il dans les colonnes de L'EQUIPE, avant d'en rajouter une couche.

«Le meilleur latéral droit au monde»

« J'aime le voir libre sur le terrain, comme le fait Luis Enrique, parce que ça lui permet de se projeter. Quand on sait qu'il a très bon pied et qu'il sait marquer des buts, c'est un atout important. Ca me plaît, comme Maicon, à l'ancienne », ajoute Mohamed Sissoko.