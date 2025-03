Mercato - OM : Le transfert du futur «meilleur numéro 9» déjà annoncé ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il a inscrit son troisième but depuis son arrivée dimanche face au FC Nantes (2-0), Amine Gouiri réussit ses premiers pas sous les couleurs de l’OM. Un joueur en qui Roberto De Zerbi croit beaucoup et estime qu’il peut devenir une des références à son poste. Toutefois, s’il continue sur cette lancée, Marc Libbra ne le voit pas rester très longtemps à Marseille.

Contrairement à Elye Wahi, Amine Gouiri semble avoir tout de suite trouvé ses marques à l’OM. Arrivé cet hiver en provenance de Rennes, l'international algérien a inscrit son troisième but lors de ses cinq premiers matchs dimanche face au FC Nantes (2-1), lui qui comptabilise également trois passes décisives.

« Toutes les qualités pour être potentiellement un des meilleurs numéros 9 du futur »

Un joueur dont la marge de progression est énorme pour Roberto De Zerbi. « Gouiri, je crois qu'il a toutes les qualités pour être potentiellement un des meilleurs numéros 9 du futur. Il me rappelle Higuain, dans sa façon de bouger. Il doit se spécialiser face au but », déclarait récemment l’entraîneur de l’OM en conférence de presse.

« L’OM ne le gardera pas longtemps »

Mais ses performances pourraient rapidement l’éloigner de l’OM. « Aujourd’hui, Gouiri est très intéressant et il fait de belles choses. S’il gagne en régularité, qu’il continue sur sa lancée, l’OM ne le gardera pas longtemps. Il était en délicatesse à Rennes, mais il est vite rentré dans le moule. C’est bien d’avoir ces deux profils différents, avec un joueur plus technique et affûté devant le but et un autre qui travaille pour le groupe », estime Marc Libbra, comme il l’a confié à La Provence.