OM - Paul Pogba : Le transfert extrêmement risqué

Autorisé à rejouer à partir de ce mois de mars, Paul Pogba n’a toutefois toujours pas retrouvé de club pour relancer sa carrière. Ce ne sont toutefois pas les rumeurs qui manquent à propos de l’avenir du Français. Après avoir été annoncé à l’OM, Pogba a fait parler de lui pour un retour à Manchester United. Mais voilà que l’idée de le revoir chez les Red Devils est loin de faire l’unanimité.

Suspendu pour dopage, Paul Pogba a vu sa sanction être réduite. C’est ainsi qu’à partir de ce mois de mars, La Pioche peut retrouver les terrains de football. La question est toutefois de savoir avec quel club. Libre depuis la rupture de son contrat avec la Juventus, l’international français cherche une formation pour relancer sa carrière. Pogba n’a toujours pas trouvé, lui qui est pourtant annoncé un peu partout dans le monde. Et en Europe, on a énormément parlé du champion du monde 2018 à l’OM, mais aussi à Manchester United, où il pourrait faire son retour.

« C’est un gros risque de le signer »

La flamme va-t-elle se raviver entre Paul Pogba et Manchester United ? Mikaël Silvestre n’est pas vraiment emballé par cette idée. Pour yaysweepstakes.com, l’ancien Mancunien a fait savoir : « Non, si je suis Manchester United, recruter Paul Pogba gratuitement ne me tenterait pas. J’aime énormément Paul, mais je ne le ferais pas car ça sera cher et, physiquement, vous ne savez pas combien de temps il mettra pour revenir en forme. Même s’il a été suspendu 18 mois, avant sa suspension, il ne jouait pas vraiment énormément à la Juventus. Il a eu des blessures. C’est un gros risque de le signer. Si vous le signez et qu’il est au top physiquement, joue régulièrement, est bien dans son corps et sa tête, il n’y aurait aucun doute. Je ne suis pas en faveur que Manchester United le fasse revenir ».

« Un joueur qui n’a quasiment pas joué depuis trois ans, c’est un risque énorme »

Mikaël Silvestre n’est d’ailleurs pas le seul à penser que recruter Paul Pogba est un choix risqué. C’est ce qu’a également expliqué Pierre Ménès. « Un joueur qui n’a quasiment pas joué depuis trois ans, c’est un risque énorme. Surtout qu’il était déjà accablé par les blessures. Je pense qu’il aurait tout intérêt à réduire la voilure, à chercher à jouer en Arabie Saoudite ou en MLS où le niveau est moindre et où il pourrait reprendre contact avec la compétition. Aller dans un club du niveau de l’OM, c’est beaucoup trop haut pour lui dans l’état actuel des choses », a-t-il confié à propos de Pogba.