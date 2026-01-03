Un joueur «parfait» au PSG, la grande annonce de Luis Enrique !

Axel Cornic

Considéré comme l’ne des futures grandes stars du Paris Saint-Germain, Bradley Barcola s’est pris les pieds dans le tapis. L’ancien prodige lyonnais subi de plein fouet la concurrence d’Ousmane Dembélé, de Désiré Doué ainsi que de Khvicha Kvaratskhelia, même s’il a un peu plus joué depuis le début de la saison.

Que va-t-il se passer ? Titulaire dans la plupart des grands clubs d’Europe, Bradley Barcola a dû se contenter du banc des remplaçant la saison dernière. L’explosion de Désiré Doué, mais surtout le transfert de Khvicha Kvaratskhelia, ont en effet freiné son évolution au PSG.

Le PSG dans le flou ? Désormais, de plus en plus de doutes s’installent pour son avenir. Nous vous avons révélé sur le10sport.com que le PSG a fait parvenir une première offre de prolongation à Barcola, dont le contrat se termine en 2028. Mais pour le moment aucune réponse n’est arrivée et ça commence à s’agiter à l’étranger, avec notamment Arsenal et Liverpool qui surveillent la situation de loin.