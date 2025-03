Le PSG dégaine une offre pour une star, c'est une surprise !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Déjà à l'affût pour la saison prochaine, le PSG prépare son mercato et pourrait sauter sur certaines opportunités de marché. Joshua Kimmich est l'une d'entre elles. Et cela tombe bien puisque le club de la capitale aurait transmis une offre au milieu de terrain du Bayern Munich dont le contrat s'achève en juin prochain et qui pourrait donc débarquer libre.

Après un mercato d'hiver durant lequel le PSG s'est renforcé en recrutant Khvicha Kvaratskhelia pour 70M€, tout en allégeant son effectif avec les départs de Marco Asensio (Aston Villa), Randal Kolo Muani (Juventus) et Milan Skriniar (Galatasaray). Un mois de janvier rondement mené pour les Parisiens qui se tournent désormais vers la saison prochaine en scrutant déjà les opportunités de marché. Et l'une d'entre elles prendrait déjà de l'épaisseur.

Kvaratskhelia - PSG : Déjà un problème avec Luis Enrique ?

➡️ https://t.co/IqnOdsbsyg pic.twitter.com/eVwXpXfVHp — le10sport (@le10sport) March 5, 2025

Le PSG dégaine une offre pour Kimmich !

En effet, selon les informations de BILD, le PSG a dégainé une offre pour convaincre Joshua Kimmich. L'international allemand voit son contrat s'achever en juin prochain avec le Bayern Munich, il est donc libre de discuter avec le club de son choix, mais également de signer un pré-contrat. C'est visiblement ce que tente d'obtenir le PSG. Toujours très en forme du haut de ses 30 ans, Joshua Kimmich a disputé l'intégralité de 34 des 36 rencontres du Bayern cette saison.

Un duel PSG-Bayern pour Kimmich ?

Néanmoins, le média allemand ajoute que le milieu de terrain du Bayern Munich n'a pas encore tranché pour son avenir. Cependant, la situation semble se résumer à une bataille entre le PSG et le club bavarois qui souhaite toujours le prolonger. Un temps annoncé dans le coup, Arsenal serait désormais distancé dans ce dossier. Florian Pletteneberg, journaliste de Sky Allemagne, confirme l'offre du PSG tout en précisant que de nouvelles discussions sont attendues entre Joshua Kimmich et le Bayern Munich après le choc contre le Bayer Leverkusen ce mercredi soir en Ligue des champions.