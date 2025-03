Mbappé, c’est le choc !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Auteur d'une prestation globalement décevante mardi soir contre l'Atlético de Madrid en 8e de finale aller de la Ligue des Champions, Kylian Mbappé semble retombé dans ses travers de début de saison au Real Madrid. Et la presse espagnole, très à charge contre lui après sa performance, semble sous le choc devant cette version de Mbappé.

Kylian Mbappé est complètement passé à côté de son match mardi soir ! L'attaquant du Real Madrid étant pourtant attendu au tournant pour ce grand rendez-vous européen face au rival et voisin, l'Atlético de Madrid, mais l'ancienne star du PSG a finalement vécu une soirée désastreuse en ne créant aucun danger ou presque sur le but adverse. Et forcément, la pilule a du mal à passer dans la presse...

Mbappé détruit par la presse

L'ensemble des journaux ibériques, sous le choc devant une telle prestation pour un rendez-vous aussi important, n'ont pas manqué de charger Kylian Mbappé. Les deux grands quotidiens, MARCA et AS, ont dézingué le capitaine des Bleus, au même titre que l’éditorialiste de la Cadena Ser, Tomas Roncero : « Mbappé a disparu. Inexplicable. Il n’a rien fait de bien », a-t-il lâché.

Ancelotti à la défense

De son côté, Carlo Ancelotti a malgré tout tenu à défendre le numéro 9 du Real Madrid : « Mbappé n’était pas à son meilleur niveau mais il a quand même fait son travail car ce n’est pas facile de jouer contre la défense de l’Atlético », a lâché le technicien italien du Real Madrid après le match. Mbappé aura l'occasion de se refaire le 12 mars prochain pour le match retour.