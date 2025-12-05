Daniel Riolo craque sur RMC : Le départ réclamé !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que plusieurs médias avaient annoncé qu’il comptait porter plainte contre X après les violences survenues au centre d’entraînement de l’OGC Nice le week-end dernier, Jonathan Clauss a démenti l’information sur ses réseaux sociaux. De quoi fortement agacer le journaliste Daniel Riolo, qualifiant l’ancien défenseur de l’OM de « gros mytho ».

L’atmosphère est pesante à Nice. Les incidents qui ont eu lieu dimanche soir au centre d'entraînement du club après la défaite à Lorient en Ligue 1 sont encore dans toutes les têtes à l’approche du match contre Angers, à l’Allianz Riviera. Victimes de coups et d'insultes, et désormais en arrêt maladie, Terem Moffi et Jérémie Boga ont porté plainte contre X. Selon L’Équipe et RMC en milieu de semaine, Jonathan Clauss aurait décidé d’en faire de même pour des raisons similaires, une information néanmoins démentie dans la foulée par le principal intéressé sur ses réseaux sociaux. De quoi agacer Daniel Riolo.

« Jonathan Clauss, c’est un gros mytho » Dans l’After Foot, l’éditorialiste de RMC n’a pas mâché ses mots en évoquant le cas Jonathan Clauss. « Il faudrait peut-être se mettre dans la tête un jour que c’est quelqu’un qui parle beaucoup, que c’est un gros mytho », a lancé Daniel Riolo, en réponse à la prise de parole de Jean-Louis Tourre, journaliste chez RMC, expliquant que l’ancien joueur de l’OM avait « beaucoup dit, qu’il allait porter plainte, à beaucoup de gens » avant de « changer d’avis ». « C’est un type qui doit vite quitter l’OGC Nice et s’il peut quitter le football français, ça ne fera de la peine à personne, a enchaîné Riolo. Qu’il aille dans un pays où on ne comprendra pas ce qu’il raconte et qu’il arrêtera de prendre les gens pour des cons parce que je pense que c’est ce qu’il fait depuis longtemps ».