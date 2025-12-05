OM - Changement d’entraîneur : La grosse annonce de Riolo !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que Roberto De Zerbi n'a pas dissimulé son souhait de continuer l'aventure encore longtemps sur le banc de l'OM, Daniel Riolo a réagit aux propos du coach italien jeudi soir sur RMC. Et l'éditorialiste n'exclut pas pour autant un changement d'entraîneur à l'OM dans les années à venir, et précise que tout dépendra des résultats obtenus par De Zerbi.

Présent en conférence de presse jeudi, Roberto De Zerbi a fait le point sur son avenir à l'OM et se projette sur le long-terme : « Je me vois toujours à long terme ici. J'aimerais dépasser les trois ans et être l'un des entraîneurs les plus importants ici. Je me sens bien même dans les critiques, le brouhaha. Je ne me vexe pas, beaucoup de critiques sont faites de mauvaise foi. J'aimerais rester ici longtemps si tout le monde est content. C'est un privilège de travailler ici », a indiqué le coach italien. Mais réussira-t-il à rester aussi longtemps qu'il le souhaite à l'OM ?

Riolo affiche un doute Sur les ondes de RMC au micro de l'After Foot, Daniel Riolo a rebondi sur ces propos de Roberto De Zerbi et n'affiche aucune garantie quant à son futur sur le banc de l'OM : « De Zerbi qui veut s'inscrire sur la durée à l'OM ? Il a le droit d'exprimer une volonté. Ça n'engage en rien la volonté. Ce sont les résultats qui parleront pour lui », explique-t-il.