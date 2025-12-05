Mercato - OM : Un grand nom s’annonce à Marseille l’année prochaine !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Nommé sur le banc de l'OM à l'été 2024, Roberto De Zerbi apporte enfin de la stabilité à ce poste d'entraîneur du club phocéen, un élément qui faisait cruellement défaut depuis plusieurs années. Et bonne nouvelle pour les supporters marseillais : De Zerbi s'annonce à l'OM pour encore un bon moment, l'année prochaine ainsi que les suivantes.

Actuellement engagé jusqu'en 2027 avec l'OM, Roberto De Zerbi semble avoir les idées claires pour son avenir ! Malgré les nombreuses spéculations dont il fait l'objet était donne qu'il a réussi à s'imposer comme un entraîneur reconnu en Europe, le technicien italien ne se voit pas quitter l'OM et s'annonce pour encore un bon moment au sein du projet actuellement mis en place.

« Rester à Marseille pendant de nombreuses années » Interrogé par Sportitalia jeudi, Roberto De Zerbi a fait une annonce très claire à ce sujet : « J’espère rester à Marseille pendant de nombreuses années. Le football y est en plein essor », indique l'entraîneur de l'OM, qui a de nouveau confirmé en conférence de presse jeudi après-midi qu'il serait toujours là la saison prochaine.