Transfert au PSG : C'est confirmé pour ce coéquipier de Mbappé !

Pierrick Levallet

Alors que le mercato hivernal approche, le PSG semble déjà préparer son recrutement pour l’été prochain. Le club de la capitale se tiendrait notamment à l’affût de la situation de Dayot Upamecano, dont le contrat au Bayern Munich expire à l’issue de la saison. L’intérêt parisien pour l’international français semble même se confirmer.

Le mercato hivernal va bientôt ouvrir ses portes. Le PSG pourra donc en profiter pour combler les lacunes de l’effectif de Luis Enrique. Mais dans le même temps, le club de la capitale préparerait déjà son recrutement pour l’été prochain. Les dirigeants parisiens se tiendraient à l’affût de la moindre bonne opportunité sur le marché des transferts.

Upamecano n'a toujours pas prolongé au Bayern Munich Dans cette optique, les Rouge-et-Bleu garderaient un œil sur la situation de Dayot Upamecano. Le défenseur de 27 ans voit son contrat au Bayern Munich expirer en juin prochain. Et pour le moment, le coéquipier de Kylian Mbappé en équipe de France n’a toujours pas prolongé chez le club bavarois. Tout serait donc encore possible sur ce dossier.