Mbappé : Le Real Madrid annonce un «problème»

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a signé librement et gratuitement au Real Madrid l'été dernier. Arrivé à la Maison-Blanche il y a plusieurs mois, le nouveau numéro 9 merengue était logiquement titulaire face à l'Atlético de Madrid ce mardi soir. Toutefois, Kylian Mbappé est passé totalement à côté de son match. Interrogé après la victoire de son équipe, Carlo Ancelotti a avoué que son attaquant français avait un « problème ».

Après sept saisons de bons et loyaux services au PSG, Kylian Mbappé a migré vers Madrid. Engagé jusqu'au 30 juin 2024 avec le club de la capitale, l'attaquant de 26 ans a rejoint le Real librement et gratuitement l'été dernier.

Kvaratskhelia - PSG : Déjà un problème avec Luis Enrique ?

➡️ https://t.co/IqnOdsbsyg pic.twitter.com/eVwXpXfVHp — le10sport (@le10sport) March 5, 2025

Mbappé s'est planté contre l'Atlético

Après avoir manqué ses débuts avec le Real Madrid, Kylian Mbappé a retrouvé de sa superbe ce derniers mois. Toutefois, un « problème » de dent de sagesse l'a fait rechuter dernièrement. Alors que Kylian Mbappé est passé à côté de son match contre l'Atlético de Madrid ce mardi soir, Carlo Ancelotti a reconnu que son numéro 9 n'était pas dans une forme optimale parce qu'il avait manqué trois jours d'entrainement.

«Il a juste eu ce problème de dent»

« Si Kylian Mbappé était blessé ? Non, il allait très bien et n'avait aucun problème physique. Il a fait un bon travail défensif. Avec Vinicius, ils ont essayé d'être compacts et solidaires avec le reste de l'équipe. Il a juste eu ce problème de dent. Il n'a pas pu bien travailler, et n'a pas pu s'entraîner pendant trois jours. Face au Betis Séville, il a joué, mais il n'était pas dans sa meilleure forme. J'espère qu'avec les minutes qu'il a jouées il sera en condition optimale pour le prochain match », a avoué Carlo Ancelotti, le coach du Real Madrid. Après sa victoire contre l'Atlético ce mardi soir au Santiago Bernabeu (2-1), la Maison-Blanche se déplace au Metropolitano le mercredi 12 mars, et ce, pour disputer les huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions.