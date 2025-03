Real Madrid : «Coup de foudre», Mourinho le sauve de son divorce !

Thomas Bourseau

José Mourinho a récupéré Wesley Sneijder quand ce dernier se trouvait au plus bas émotionnellement parlant. Chassé par le Real Madrid à l’été 2009 à sa plus grande surprise, l’ancien joueur néerlandais a trouvé à l’Inter une âme charitable en la personne du Special One qui lui a tout offert pour son plus grand bonheur.

A l’instar d’Arjen Robben, Rafael Van der Vaart ou encore Ruud Van Nistelrooy, Wesley Sneijder a fait partie de la colonie néerlandaise qui peuplait le vestiaire du Real Madrid lors de la seconde partie des années 2000. Cependant, ils ont tous quitté le club merengue entre 2009 et 2010. Sneijder a partagé la manière dont le Real Madrid l’a mis à la porte à l’été 2009.

«Quand je suis arrivé, j’ai trouvé mon casier vide et toutes mes affaires mises de côté

« Le pire moment de ma carrière a été lié à mon départ du Real Madrid. Je me suis senti humilié parce que je suis allé au centre d'entraînement et quand je suis arrivé, j’ai trouvé mon casier vide et toutes mes affaires mises de côté ». Cependant, José Mourinho qui était alors en poste à l’Inter lui a tendu la main à sa plus grande surprise. « Deux jours plus tard, Mourinho m'a appelé. Je crois qu'il a eu mon numéro grâce à Chivu, parce que je ne le connaissais pas personnellement avant ».

«Une année avec lui, c’est comme dix avec quelqu’un d’autre»

Pour Sky Sport, Wesley Sneijder a communiqué le coup de foudre instantané qu’il a vécu à son arrivée à Milan au début de sa collaboration avec José Mourinho. « Il a dit : « Wesley, je sais que ta situation là-bas est difficile. Viens à l'Inter et ensemble nous gagnerons tout. ». Avec Mourinho, ça a été le coup de foudre. Il m'a assuré que j'étais l'un des joueurs les plus importants de son équipe et qu'ensemble nous gagnerions la Ligue des Champions. Peut-être qu'il disait ça à tout le monde, mais croyez-moi, une année avec lui, c’est comme dix avec quelqu’un d’autre. Comment ça s'est terminé ? J'ai gagné la Ligue des Champions au Bernabéu. J'ai mis le trophée devant mon casier et j'ai dit : « Je tiens toujours mes promesses » C'était le meilleur moment de ma carrière ».