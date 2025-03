Mbappé : La presse espagnole balance sur son opération !

Amadou Diawara

Alors qu'il s'est fait arracher une dent de sagesse, Kylian Mbappé était absent lors de la demi-finale aller de la Coupe du Roi contre la Real Sociedad. De retour contre le Betis, le numéro 9 merengue était logiquement titularisé face à l'Atlético de Madrid ce mardi soir en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Passé totalement à côté de son match, Kylian Mbappé s'est fait allumer par la presse espagnole.

Souffrant d'une dent de sagesse, Kylian Mbappé est passé par la case opération. Par conséquent, l'ancienne gloire du PSG n'a pas pu contribuer à la victoire du Real Madrid face à la Sociedad en demi-finale aller de la Coupe du Roi (1-0 le 26 février). Toutefois, Kylian Mbappé était présent lors de la défaite merengue contre le Betis en Liga (2-1 le 1er mars).

Real : Mbappé s'est planté contre l'Atlético

Ce mardi soir, le Real Madrid recevait l'Atlético de Madrid au Santiago Bernabeu, et ce, pour le compte des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions. Aligné d'entrée par Carlo Ancelotti, Kylian Mbappé est passé totalement à côté de son match. Malgré tout, le numéro 9 de la Maison-Blanche a disputé l'intégralité de la partie.

«Un black-out alarmant»

Si le Real Madrid l'a emporté face à l'Atlético (2-1), la presse espagnole a tout de même allumé le club présidé par Florentino Pérez, plus particulièrement Kylian Mbappé. D'abord, Marca a lâché plusieurs punchlines sur l'international français. « Si Mbappé n'était pas blessé, il semblait que c'était le cas. Ils ont réalisé l'un de leurs pires matches de la saison. Dans le cas du Français, c'était particulièrement ennuyeux, comme s'il s'était fait enlever autre chose, en plus d'une dent. Le Français a souffert d'un black-out alarmant à tous les niveaux : il était immobile et ratait chacune de ses actions, comme s'il jouait avec du plomb dans les jambes », peut-on lire. En parallèle, Mundo Deportivo s'en est également pris à Kylian Mbappé. L'attaquant de 26 ans n'ayant frappé qu'une seul fois au but, et ayant perdu 14 de ses 52 ballons touchés : « Ces chiffres ne sont pas typiques d'un footballeur de son niveau ».