F1 - Verstappen : Le licenciement qui fait réagir Red Bull !

Johnny Herbert et la FIA, c'est terminé. Visage bien connu du paddock, celui qui a été évincé pour conflit d'intérêts était également consultant pour Sky News et avait eu des critiques virulentes envers Max Verstappen la saison dernière. Le patron de Red Bull, Christian Horner, affirme que son départ n'a rien à voir avec le Néerlandais.

Johnny Herbert n'est plus commissaire à la FIA. Celui qui fut également consultant pour Sky Sports a quitté ses fonctions en raison d’un conflit d’intérêts lié à son activité dans les médias. Le Britannique avait notamment été virulent contre le pilote de Red Bull, Max Verstappen, disant notamment que « Lorsque Verstappen entre dans cet horrible état d'esprit qui consiste à essayer d'obtenir un avantage en sortant un autre pilote de la piste pour que Ferrari puisse obtenir le doublé, c'est à ce moment-là que Verstappen doit savoir qu'il n'a pas à faire cela. Il suffit de gagner de la manière la plus propre possible. » Des propos qui avaient fait réagir le père de Max Verstappen, Jos : « Un commissaire ne devrait pas du tout parler à la presse et [devrait] faire un travail cohérent. Ce n'est absolument pas le cas aujourd'hui. »

Herbert viré de la FIA

Le principal intéressé avait répondu à Jos Verstappen : « Je suis Johnny Herbert le commissaire et le professionnel pendant tel week-end de course et Johnny Herbert le commentateur, qui exprime ce qu'il pense, à d'autres moments. Quand je suis commissaire, je n'exprime aucune opinion. » Mais en cette fin du mois de janvier, la FIA a pris la décision de se séparer de lui.

«Cela n'a rien à voir avec Max»

Dans des propos rapportés par Motorsport, Christian Horner, le directeur de Red Bull dédouane Max Verstappen dans le renvoi de Johnny Herbert : « Tout d'abord, cela n'a rien à voir avec Max, mais c'est la bonne décision. Vous ne pouvez pas avoir des commissaires qui travaillent dans les médias. Ce n'est pas le cas en Premier League. Ce n'est le cas dans aucune autre forme de sport professionnel. C'est totalement inapproprié. Soit vous êtes du côté du régulateur sportif, soit vous êtes du côté des médias. On ne peut pas avoir un pied dans les deux camps. »