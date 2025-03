Le PSG a flashé sur un entraîneur !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce mercredi soir, Luis Enrique passe un test grandeur nature. Etincelant en Ligue 1, le coach du PSG va devoir confirmer que le bon début de saison n'est pas un trompe-l'œil face à un adversaire de taille, Liverpool. En interne, on évite un maximum de mettre la pression sur le groupe parisien et de rapper l'objectif ultime, à savoir ramener la Ligue des champions à Paris.

Sans rival en Ligue 1, le PSG a peut-être trouvé à qui parler en Europe. Ce mercredi, le club parisien affronte Liverpool, une seule défaite lors du premier tour de Ligue des champions et porté par un Mohamed Salah dans la forme de sa vie. Ce rendez-vous permettra de jauger la forme du groupe dirigé d’une main de maître par Luis Enrique. Mais contrairement aux années précédents, celui-ci est abordé avec une relative sérénité selon Marc Mechenoua.

Le PSG ne s'enflamme pas

« Personne ne s’enflamme en interne. Le discours global des membres du club, c’est juste d’éviter de penser que cette année sera la bonne. Tu ne les entendras jamais le dire… Ce club s’est longtemps vu plus beau qu’il ne l’était, même s’ils reconnaissent qu’une magie se forme sous l’égide de Lucho et que ce PSG n’est plus le même qu’en première partie de saison » a confié le journaliste du Parisien. Pour ce choc des huitièmes de finale, Luis Enrique va pourvoir s’appuyer sur des joueurs frais, fruit d’un turn-over réussi.

Le turn-over, la recette magique de Luis Enrique ?

« Son ‘turn-over’ permet de maintenir un pic de forme malgré l’accumulation des matches. Par exemple, Willian Pacho, joueur le plus utilisé du club depuis le début de saison devant Achraf Hakimi, a joué six matches de moins que Virgil van Dijk et cela fait la différence. Leurs organismes sont préservés car tout a été géré en amont… et puis, il y a toujours une solution pour rafraîchir l’effectif. En défense, Lucas Hernandez et Beraldo prennent le relais, alors qu’offensivement, le retour de Gonçalo Ramos a aussi permis d’ajouter une solution supplémentaire » a confié Mechenoua dans des propos rapportés par Sky Sports.