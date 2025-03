Le PSG vend la mèche pour Salah !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il reçoit Liverpool mercredi en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions, le PSG va devoir gérer le cas Mohamed Salah, en grande forme depuis le début de la saison. Présent en conférence de presse à la veille de cette rencontre, Joao Neves a donné la meilleure façon selon lui de contenir l’international égyptien.

Le deuxième meilleur buteur des cinq grands championnats européens s’apprête à débarquer à Paris. Opposé à Liverpool mercredi en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions, le PSG aura fort à faire pour essayer de contenir Mohamed Salah, auteur de 30 buts et 22 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison.

« La meilleure façon de défendre sur ce type de joueurs c'est d'avoir la balle »

« La meilleure façon de défendre sur ce type de joueurs c'est d'avoir la balle. Notre stratégie c'est d'avoir la balle, de la garder, de la faire bouger », a répondu Joao Neves ce mardi en conférence de presse, quand il a été interrogé sur la meilleure manière de défendre sur Mohamed Salah.

« En tant qu’équipe je pense qu'on est meilleurs »

Le milieu de terrain du PSG a ajouté : « On va essayer de garder la possession du ballon le plus longtemps possible. Ils ont des joueurs de qualité, comme nous, mais en tant qu’équipe je pense qu'on est meilleurs. »