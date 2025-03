Signature à l’OM, la solution ingénieuse trouvée par Longoria

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd’hui prêté à Angers, Bamba Dieng s’était fait connaitre auprès du grand public en France sous le maillot de l’OM. C’est en février 2021 que l’attaquant sénégalais avait été lancé dans le grand bain et quelques mois plus tard, Dieng signait même un nouveau contrat. Et c’est visiblement une idée ingénieuse de Pablo Longoria qui a tout débloqué.

En l’espace de quelques mois, Bamba Dieng avait explosé sous le maillot de l’OM. Ainsi, en décembre 2021, le club phocéen avait décidé de récompenser le Sénégalais avec un nouveau contrat. Ce n’était pas une prolongation qui avait alors été signée, mais seulement une revalorisation salariale. Le tout grâce à Pablo Longoria.

« Longoria a repris le dossier en main et fait jouer sa créativité »

Ancien agent de Bamba Dieng, Seydou Bocar Seck a raconté comment Pablo Longoria avait débloqué le dossier en 2021. Pour La Provence, il a ainsi confié à propos de l’actuel président de l’OM : « Après des mois de négociation, Pablo Longoria a repris le dossier en main et fait jouer sa créativité en proposant un salaire de base plus bas que la norme mais compensé par différents bonus pour, finalement, se retrouver dans une situation financière en phase avec les autres joueurs du vestiaire ».

« Je suis très content »

Une issue positive avait donc été trouvée entre l’OM et Bamba Dieng. Et à l’époque, après avoir signé ce nouveau contrat, le Sénégalais avait confié : « On a trouvé un terrain d’entente. Je suis très content ».