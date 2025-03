Deux stars virées, le coup du siècle pour le PSG ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toujours à l'affût sur le mercato afin de préparer l'avenir, le PSG surveille de très près ce qui se passe dans les autres clubs, et la situation de l'AC Milan pourrait bien interpeller les Parisiens. En effet, la rupture semble totale avec Rafael Leao et Théo Hernandez, deux joueurs qui ont régulièrement été associés avec le PSG dans le passé.

C'est le feu à l'AC Milan. Seulement neuvième de Serie A, le club lombard a changé d'entraîneur en obtenant la signature de Sergio Conceiçao afin de remplacer Paulo Fonseca qui ne sera resté que six mois sur le banc milanais. Mais rien n'y fait puisque l'AC Milan a été éliminé de la Ligue des champions par le Feyenoord et vient d'enchaîner trois défaites consécutives en championnat contre le Torino (1-2), Bologne (1-2) et la Lazio (1-2).

Mercato : Un joueur de Deschamps fait paniquer le PSG !

➡️ https://t.co/LdsQwiDFpz pic.twitter.com/naagOVp9UE — Le 10 Sport Mercato (@le10sport_m) March 4, 2025

Leao et Hernandez, rupture totale à l'AC Milan

Et comme à chaque, il y a des des boucs émissaires dans l'effectif. Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, deux joueurs sont particulièrement pointés du doigt : Théo Hernandez et Rafael Leao. Encore très importants la saison dernière, ils devraient débuter sur le banc contre Lecce lors de la prochaine rencontre de Serie A, avant de partir l'été prochain. Pour le latéral français, sous contrat jusqu'en 2026, ce serait même quasiment acté. La rupture est totale selon le quotidien italien qui se montre moins affirmatif concernant l'ailier portugais qui dispose de peu d'offres sur le mercato.

Une aubaine pour le PSG ?

Et la situation pourrait bien ne pas passer inaperçue du côté du PSG. Et pour cause, le nom de deux joueurs a régulièrement circulé à Paris qui a pour ambition de franciser son effectif. La situation de Théo Hernandez, dont la situation contractuelle peut laisser présager d'une belle affaire, sera à suivre, d'autant plus que son frère évolue au PSG. En ce qui concerne Rafael Leao, les arguments sont différents, mais il a longtemps été associé au club de la capitale, et la proximité entre Luis Campos et son entourage pourrait bien fait parler dans les prochaines semaines.